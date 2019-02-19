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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
19.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Üner’de yeni gözaltılar

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
‘Üner’de yeni gözaltılar

FETÖ soruşturması kapsamında işadamlarına kumpas kurmakla suçlanan Borajet’in eski mali işler sorumlusu Zahide Üner’in Dalaman Havalimanı’nda 13 Şubat’ta sahte kimlikle yakalanmasının ardından, Zarakol İletişim’in Yönetim Kurulu Başkanı Necla Zarakol, İstanbul’da avukatı Hamdi Tolga Danışman’la birlikte gözaltına alındı.

Cuma günü polis Zarakol’un işyerine arama kararıyla geldi. Karar üzerine, Necla Zarakol ve avukatı emniyete ifadesine başvurulmak üzere gitti. Emniyette 4 günlük gözaltı kararı tebliğ edildi. Zarakol’un sorgusuna dün başlandı. Zarakol İletişim Genel Müdürü Nurcan Akad, gözaltı kararıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Necla Zarakol televizyoncu, gazeteci ve halkla ilişkiler uzmanı olarak 40 yılı aşkın bir süredir iletişim sektöründe hizmet veren duayen bir iletişimcidir. Bugün içinde bulunduğu durumun mutlaka bir yanlışlıktan kaynaklanmış olduğuna ve ifadesi alındığında bu yanlışlığın anlaşılacağına yürekten inanıyorum.” 

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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