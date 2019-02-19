‘Üner’de yeni gözaltılar
FETÖ soruşturması kapsamında işadamlarına kumpas kurmakla suçlanan Borajet’in eski mali işler sorumlusu Zahide Üner’in Dalaman Havalimanı’nda 13 Şubat’ta sahte kimlikle yakalanmasının ardından, Zarakol İletişim’in Yönetim Kurulu Başkanı Necla Zarakol, İstanbul’da avukatı Hamdi Tolga Danışman’la birlikte gözaltına alındı.
Cuma günü polis Zarakol’un işyerine arama kararıyla geldi. Karar üzerine, Necla Zarakol ve avukatı emniyete ifadesine başvurulmak üzere gitti. Emniyette 4 günlük gözaltı kararı tebliğ edildi. Zarakol’un sorgusuna dün başlandı. Zarakol İletişim Genel Müdürü Nurcan Akad, gözaltı kararıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Necla Zarakol televizyoncu, gazeteci ve halkla ilişkiler uzmanı olarak 40 yılı aşkın bir süredir iletişim sektöründe hizmet veren duayen bir iletişimcidir. Bugün içinde bulunduğu durumun mutlaka bir yanlışlıktan kaynaklanmış olduğuna ve ifadesi alındığında bu yanlışlığın anlaşılacağına yürekten inanıyorum.”
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