Ünal’dan Öztürk’e suçlama: Aktif darbeciler onun ekibi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı’nın işgal edilmesine ilişkin davada eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal müşteki olarak ifade verdi. Ünal, darbe girişiminin bastırılması konusunda yaptığı faaliyetleri saat saat anlattı. Ünal, saat 22.13 sıralarında, Tümgeneral Cevat Yazgılı ile yaptığı telefon konuşması sırasında, “Yazgılı ne oluyor demeye kalmadan jet sesini duydum. Darbe teşebbüsü olduğunu o an anladım. Bana daha önce gelen bilgilerde en ufak bir emare yoktu” dedi.

TORUNLARLAYIM DEDİ

Ünal, 15 Temmuz gecesi Akın Öztürk ile yaptığı telefon görüşmesini ise şöyle aktardı: “Akın Paşa neredesin dedim. O da ‘Akıncı’da torunlarımlayım’ dedi. ‘Uçuşlar duyuyorsundur nedir o’ dedim. ‘Evet gece uçuşu var diye düşünüyorum’ dedi. Ben de ‘Hangi cuma bu saatte gece uçuşu olmuş. Darbe mi yapıyorlar bunlar, git konuş bana da bilgi ver’ dedim.”

BAŞBAKAN’I ARADIM

Hava Kuvvetleri Hareket Merkezi’nin hiçbir emrinin yerine getirilmemesi konusunda yazılı bir mesaj yayınladığı belirten Ünal, “Bu direktif de o gecenin darbeye karşı ilk ve tek yazılı belgesidir. Terörist maksatlı kaçırılan uçaklar konusunda yetki doğrudan doğruya Başbakan’a aittir. Başbakan’ı aradım ama ulaşamadım” dedi.

Daha sonra tam teçhizatlı ekiplerce derdest edilerek Akıncı Hava Üssü’ne götürüldüğünü ifade eden Ünal, 16 Temmuz günü tutulduğu odaya öğlen saatlerinde Akın Öztürk’ün geldiğini anlattı: “Akın Öztürk, ‘Aa sen burada mısın’ dedi. Ayrılırken, ‘ikinci başkanın yanına gidelim’ dedi. Kabul etmediğimi görünce, ‘ortalık daha sakin değil’ dedi. ‘Zaten adamı kaçırmışlar dedi’ ve gitti. Akın Öztürk bunu Genelkurmay Başkanı için mi Sayın Cumhurbaşkanı için mi söyledi, tam kestirmem mümkün değil.”

KANAAT BELİRTTİM

Ünal, Öztürk’e suçlamalarını şöyle sürdürdü: “Ben kendisini aramadan önce Mehmet Partigöç ile görüştüğü, Genelkurmay Silahlı Kuvvetler Hareket Merkezi’yle görüştüğü bilgisi var. Bütün olaylardan haberi var. wAkıncı’da darbenin en aktif elemanlarıa bakıyorum. Akın Öztürk’ün genel sekreteri Ahmet Özçetin var. Özel sekreteriniz Mustafa Azimetli’nin orada oluşu. Hakan Karakuş 141. Filo komutanı. Olay zaten 141 ve 143. Filo’da oluyor. Bütün bunlar Akın Paşa’nın ekibi. Beni derdest edenler Akın Paşa döneminden bana kalanlar. Bunları üst üste koyduğumuz zaman ben kanaatimi belirttim.”

BAHTIN AÇIK OLSUN

Ünal’ın suçlayıcı ifadeler kullanması üzerine Akın Öztürk savunmasının sonunda “Bahtın açık olsun Abidin Paşa” dedi.