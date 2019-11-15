'Umut olmak zorundayız'
Kılıçdaroğlu, kurultay sürecinde kavga istemediğini tekrarlarken “Halka, içinde bulunduğumuz durumdan çıkış reçetesinin CHP’de olduğunu göstermeliyiz. Çözüm üretmek, umut olmak zorundayız” dedi. CHP Lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretini ise “Sonuç alamadılar” diye değerlendirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü PM toplantısında Nisan 2020’de yapılacak olan 37. olağan kurultay süreci, Erdoğan’ın ABD ziyareti ve gündemdeki diğer konuları değerlendirdi. Basına kapalı toplantıda Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi: “Tahmin ettiğimiz gibi oldu. Bir sonuç alamadılar. Gittiler, hiçbir sonuç alamadan elleri boş geri döndüler. Ermeni iddiaları ile ilgili yasa tasarısının Senato’ya gelmeyeceğini biz zaten biliyorduk ve söylüyorduk. Dolayısıyla ortada bir kazanım, bir zafer yok.
Trump’ın gönderdiği mektupla ilgili ‘takdim ettim’ diyor. Ben bürokrasiden geliyorum ve ‘takdim etmek’ kelimesinin ne demek olduğunu biliyoruz. Sen takdim değil iade edeceksin.
FARKLI ADAYLAR DA ÇIKABİLİR
Tartışma ve fikrini söyleme bizim parti kültürümüzde var. Ama kavga etmeden fikirlerimizi yarıştıracağız. Kurultay sürecinin şeffaf ve demokratik olmasına dikkat edeceğiz. Her yere sandık kurulacak. Birlik ve beraberlik içinde geçmeli bu süreç. Kavga istemiyorum. Kongrelerde illa tek aday olsun düşüncemiz yok. Farklı adaylar da çıkabilir, buna bir engel yok. Ama mümkün mertebe ortak listede uzlaşma olabilirse güzel olur. Biz genel olarak uzlaşma ve birlik beraberlik istiyoruz. Halkımız birçok sorunla boğuşuyor. Halka, içinde bulunduğumuz durumdan çıkış reçetesinin CHP’de olduğunu göstermeliyiz. Unutmayın, Türkiye’nin umudu CHP’dir. Çözüm üretmek, umut olmak zorundayız. Biz birlik ve beraberlik içinde iktidara yürüyeceğiz.”
Eski CHP milletvekili ve PM üyesi Eren Erdem 490 günlük tutukluluktan sonra ilk PM toplantısına katıldı. Erdem’in de toplantıda, “Siyasi görüşlerinden dolayı umarım kimse cezaevine girmez. Herkese gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür ediyorum” dediği öğrenildi.
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