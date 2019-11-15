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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
15.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

'Umut olmak zorundayız'

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'Umut olmak zorundayız'

Kılıçdaroğlu, kurultay sürecinde kavga istemediğini tekrarlarken “Halka, içinde bulunduğumuz durumdan çıkış reçetesinin CHP’de olduğunu göstermeliyiz. Çözüm üretmek, umut olmak zorundayız” dedi. CHP Lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretini ise “Sonuç alamadılar” diye değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü PM toplantısında Nisan 2020’de yapılacak olan 37. olağan kurultay süreci, Erdoğan’ın ABD ziyareti ve gündemdeki diğer konuları değerlendirdi. Basına kapalı toplantıda Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi: “Tahmin ettiğimiz gibi oldu. Bir sonuç alamadılar. Gittiler, hiçbir sonuç alamadan elleri boş geri döndüler. Ermeni iddiaları ile ilgili yasa tasarısının Senato’ya gelmeyeceğini biz zaten biliyorduk ve söylüyorduk. Dolayısıyla ortada bir kazanım, bir zafer yok.

Trump’ın gönderdiği mektupla ilgili ‘takdim ettim’ diyor. Ben bürokrasiden geliyorum ve ‘takdim etmek’ kelimesinin ne demek olduğunu biliyoruz. Sen takdim değil iade edeceksin.

FARKLI ADAYLAR DA ÇIKABİLİR

Tartışma ve fikrini söyleme bizim parti kültürümüzde var. Ama kavga etmeden fikirlerimizi yarıştıracağız. Kurultay sürecinin şeffaf ve demokratik olmasına dikkat edeceğiz. Her yere sandık kurulacak. Birlik ve beraberlik içinde geçmeli bu süreç. Kavga istemiyorum. Kongrelerde illa tek aday olsun düşüncemiz yok. Farklı adaylar da çıkabilir, buna bir engel yok. Ama mümkün mertebe ortak listede uzlaşma olabilirse güzel olur. Biz genel olarak uzlaşma ve birlik beraberlik istiyoruz. Halkımız birçok sorunla boğuşuyor. Halka, içinde bulunduğumuz durumdan çıkış reçetesinin CHP’de olduğunu göstermeliyiz. Unutmayın, Türkiye’nin umudu CHP’dir. Çözüm üretmek, umut olmak zorundayız. Biz birlik ve beraberlik içinde iktidara yürüyeceğiz.”
Eski CHP milletvekili ve PM üyesi Eren Erdem 490 günlük tutukluluktan sonra ilk PM toplantısına katıldı. Erdem’in de toplantıda, “Siyasi görüşlerinden dolayı umarım kimse cezaevine girmez. Herkese gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür ediyorum” dediği öğrenildi.

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