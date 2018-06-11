Umut faili meçhul kaldı

İZMİR'de 6 yıl önce Umut Ceylan'ı (6) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay tarafından kararın bozulmasıyla tahliye edilen Can Kayı’nın (35), yeniden yargılandığı dava sonuçlandı.



Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’nin bozma kararının ardından, İzmir 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davanın duruşmasında savcı mütalaasında, sanığın cep telefonunun sinyal kayıtlarının incelenmesiyle, cinayet saatinde olay yerinden farklı bir yerde olduğunun tespit edildiğini belirtti.



Savcı, sanığın Umut Ceylan’ı öldürdüğüne ilişkin kesin ve inandırıcı bir delil bulunmadığını vurgulayarak, beraatına karar verilmesini talep etti.



Sanık avukatı da müvekkilinin silahı Umut Ceylan’ın öldürülmesinden sonra Rize’de iki kişiden kargoyla aldığı ve olay saatinde de farklı bir yerde olduğunun tespit edildiği göz önüne alınarak beraatına karar verilmesini istedi. Mahkeme, sanık Can Kayı’nın ‘kasten öldürme’ suçunu işlediğinin sabit görülmemesi nedeniyle beraatına ve sanığın silahı aldığı iki kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.



27 Ağustos 2012 tarihinde, Karabağlar'daki bir parkta oynarken, rasgele açılan ateş sonucu beline isabet eden kurşunla ağır yaralanan Ceylan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.



