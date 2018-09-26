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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraflar: Sebati KARAKURT
26.09.2018 - 00:27, Son Güncelleme:

Umut Ali artık serbest... Merhaba özgürlük!

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr

Kars’ta yaşayan ve 24 Temmuz’da sınır ihlali gerekçesiyle Ermenistan’da tutuklanan 16 yaşındaki çoban Umut Ali Özmen dün tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi ve babasına kavuştu. Ancak Umut Ali, dönebilmek için Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından verilecek evrakı bekleyecek. Ermeni makamlarının bildirdiğine göre Umut Ali Özmen, iki gün sonra Türkiye’ye gönderilecek.

UMUT Ali Özmen’in Ermenistan’da tutuklanmasını Hürriyet’in gündeme getirmesi sonrası Türkiye ve Ermenistan kamuoyu harekete geçti. Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Büyükdurduran köyünde yaşayan baba Mustafa Özmen, pazar günü oğlunu almak üzere Erivan’a gitti.

İSTİHBARATTAN BABAYA SORGU
Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi tarafından sorgulanan baba Özmen’e oğlunun sınırı nasıl ihlal ettiği soruldu. Baba Özmen, yaylaya giden oğlunun hayvanları geri getirmeye çalışırken farkına varmadan sınırı geçtiğini söyledi. Ermeni istihbaratçılar iki aydır tutuklu bulunan Umut Ali’nin davranışlarını gözetlediklerini ve masum olduğuna inandıklarını belirterek bırakacaklarını belirtti.

Umut Ali artık serbest... Merhaba özgürlük


GARDİYANDAN ŞİKÂYETÇİ OLMADI
Umut Ali’ye cezaevinde kötü muamelede bulunan gardiyanın cezalandırılacağı vurgulanarak, şikâyetinin olup olmadığı soruldu. Şikâyetçi olmadığını ifade eden baba Özmen, çocuğunu alıp Ermenistan’dan ayrılmak istediğini anlattı. Baba Mustafa Özmen, başkent Erivan’a 20 kilometre mesafedeki Abovyan şehrindeki cezaevine giderek oğluyla görüştü. Çıkışta yaptığı açıklamada, “Oğlumu çok sağlıklı gördüm. Biraz kilo almış. Kendisi çok umutluydu. Ben de oğlumu görünce hem mutlu oldum hem de umutlandım” dedi.

Baba Özmen getirdiği ceket, pantolon ve ayakkabıyı oğluna vererek cezaevinden ayrıldı. Umut Ali Özmen saat 11.00’de cezaevinden çıkarılarak, Ermeni Ulusal Güvenlik Servisi’ne getirildi.

CEZAEVİ ÇIKIŞINDA KUCAKLAŞMA
Umut Ali Özmen sorgulanırken kapı önünde bekleyenler arasında eski Ermeni milletvekili ve Türk-Ermeni ilişkilerinin düzeltilmesi amacıyla faaliyet yürüten Dönüş Vakfı Başkanı Aragats Akhoyan da vardı. Yaklaşık altı saat boyunca sorgulanan Umut Ali, Ermenistan savcılığının serbest bırakılma evrakını imzalaması üzerine tahliye edildi. Ardından çıkış işlemlerinin yapılması için cezaevine geri getirildi. Eşyası teslim edilen Umut Ali, çıkışta babasıyla kucaklaştı. Umut Ali’nin Ermenistan’dan ayrılıp ülkeye dönmesi için Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın geçiş yönünde bir evrak hazırlayıp aileye sunması bekleniyor. Evrak verildikten sora Umut Ali babasıyla birlikte Kars’a dönebilecek.

HÜRRİYET'E TEŞEKKÜR
UMUT Ali’nin babası Mustafa Özmen, oğluna kavuştuktan sonra şunları söyledi: “Oğluma çok iyi davranmışlar. Hürriyet’te haber çıktıktan sonra Umut Ali’yi koruyup kollamışlar. Çok ilgilenmişler. Müdür benden özür dileyerek oğluma yapılan muameleden ötürü gardiyanın cezalandırılacağını söyledi. Oğlumu buradan alıp okuluna kavuşturmak için Kars’a götürmek istediğimi söyledim. Hürriyet gazetesine şükran borçluyuz.” Eski Ermeni milletvekili Aragats Akhoyan da “Umut Ali’nin bırakılmasının Türk-Ermeni ilişkilerinin düzelmesine yardımcı olmasını umuyorum. Sorunları çözmek için kafamızdaki sınırları kaldırmamız gerekiyor” dedi.

Umut Ali artık serbest... Merhaba özgürlük

MUTLULUĞA TANIK OLDUK: Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz, Umut Ali Özmen’i Ermenistan’da tutuklandığı ilk günden beri takip etti ve durumunu Türkiye gündemine taşıdı. Saymaz, bırakıldığı gün de Umut Ali’nin yanındaydı. Saymaz, Umut Ali ve babası Mustafa Özmen’in buluşmasına ve mutluluğuna şahit oldu.


'AİLEMİ ÇOK ÖZLEDİM'
UMUT Ali, cezaevi çıkışında şunları söyledi: “Sınırı meraktan geçtim. Yakalandığımda ilk önce durumu ciddiye almadım. En geç bir güne biter dedim. Silah çekilince durumun ciddi olduğunu anladım. Erivan’a gelince işler rahatladı. Türkiye’yi çok özledim. Ailemi çok özledim. Aileme ve okuluma kavuşmak istiyorum.”

Umut Aliyi bırakın
Umut Ali'yi bırakın
Çoban Umut Ali için büyük bir umut var
Çoban Umut Ali için büyük bir umut var
İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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