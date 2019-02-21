Umreden döndü görevden alındı
TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmecilik Genel Müdürü İsa Apaydın, umre dönüşü görevden alındı. Apaydın’ın yerine Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Uygun vekaleten atandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda geçen hafta Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak’ın istifasını duyurmasıyla başlayan bürokrat değişikliği dün de devam etti. Aynı gün, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Veysi Kurt ve Altyapı Yatırımlar Genel Müdürü Erol Çıtak’la birlikte görevden alındığı öğrenilen TCDD İşletmecilik AŞ Genel Müdürü İsa Apaydın, dün resmen görevden alındı.
Geçen hafta umrede olan ve önceki gün Ankara’ya dönen Apaydın’a görevden alındığı önceki gece tebliğ edildi. Tekirdağ Çorlu’da 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 338 kişinin yaralandığı tren kazası ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin yaralandığı Ankara’daki hızlı tren faciasının ardından eleştirilerin hedefi olan Apaydın, sosyal medyada tepkilerin artması üzerine Twitter hesabını kilitlemişti.
5 DAİRE BAŞKANI GİTTİ
Bakanlıktaki bürokrat değişiklikleri bununla da sınırlı kalmayarak diğer genel müdürlüklerde devam etti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızır Reis Deniz görevden alınırken, yerine Deniz Ticareti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar getirildi. Ünüvar’ın yerine ise Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Okay Kılıç atandı. Eski Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Ahmet Selçuk Sert de, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne getirildi. Gökhan Evren’in başında olduğu Haberleşme Genel Müdürlüğü’nde de beş daire başkanı görevden alınırken, Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Can Erel’in emeklilik dilekçesi verdiği öğrenildi.
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