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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ / ANKARA
21.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Umreden döndü görevden alındı

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Umreden döndü görevden alındı

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmecilik Genel Müdürü İsa Apaydın, umre dönüşü görevden alındı. Apaydın’ın yerine Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Uygun vekaleten atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda geçen hafta Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak’ın istifasını duyurmasıyla başlayan bürokrat değişikliği dün de devam etti. Aynı gün, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Veysi Kurt ve Altyapı Yatırımlar Genel Müdürü Erol Çıtak’la birlikte görevden alındığı öğrenilen TCDD İşletmecilik AŞ Genel Müdürü İsa Apaydın, dün resmen görevden alındı.

Geçen hafta umrede olan ve önceki gün Ankara’ya dönen Apaydın’a görevden alındığı önceki gece tebliğ edildi. Tekirdağ Çorlu’da 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 338 kişinin yaralandığı tren kazası ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin yaralandığı Ankara’daki hızlı tren faciasının ardından eleştirilerin hedefi olan Apaydın, sosyal medyada tepkilerin artması üzerine Twitter hesabını kilitlemişti.

5 DAİRE BAŞKANI GİTTİ

Bakanlıktaki bürokrat değişiklikleri bununla da sınırlı kalmayarak diğer genel müdürlüklerde devam etti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızır Reis Deniz görevden alınırken, yerine Deniz Ticareti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar getirildi. Ünüvar’ın yerine ise Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Okay Kılıç atandı. Eski Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Ahmet Selçuk Sert de, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne getirildi. Gökhan Evren’in başında olduğu Haberleşme Genel Müdürlüğü’nde de beş daire başkanı görevden alınırken, Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Can Erel’in emeklilik dilekçesi verdiği öğrenildi. 

 

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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