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Murat KORKMAZ/İSTANBUL (DHA)
23.12.2019 - 16:53, Son Güncelleme:

Ümraniye'deki kaza güvenlik kamerasında

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Ümraniye'deki kaza güvenlik kamerasında

İstanbul Ümraniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüjü aştıktan sonra takla atarak karşı şeride geçti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 14.30'da Armağanevler Mahallesi, Akdeniz Caddesi'nde meydana geldi. Sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil orta refüjdeki ağaca ve elektrik direğine çarparak takla attı. Karşı şeride geçen otomobil büyük hasar gördü. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören Fatih Sarıbaşak, “Burada yine kazalar olmuştu. Aracın hızı yüksekti, kontrolünü kaybederek orta refüje ardından elektrik direğine ve ağaca çarptı" dedi.

Ümraniyedeki kaza güvenlik kamerasında

 

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