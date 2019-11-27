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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL (DHA)
27.11.2019 - 16:29, Son Güncelleme:

Ümraniye'de yangın paniği! Mahsur kalanlar kurtarıldı

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Ümraniye'de yangın paniği! Mahsur kalanlar kurtarıldı

İstanbul Ümraniye'de 6 katlı bir binanın birinci katında katında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle üst kattakiler mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalanları merdivenle kurtardı.

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  • Ümraniyede yangın
  • Ümraniyede yangın
  • Ümraniyede yangın
  • Ümraniyede yangın
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Yangın saat 15.30 sıralarında Elmalıkent Mahallesi, Mandıra Caddesi'nde.6 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda binayı dumanlar kapladı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevrede vatandaşları uzaklaştırarak itfaiye ekiplerinin gelmesi beklendi. Yangın nedeniyle büyük korku ve panik yaşandı.

CAMDA VE BALKONDA KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Yoğun duman nedeniyle binadan çıkamayanlar balkon ve camlarda kurtarılmayı bekledi. Mahsur kalanlar dumandan etkilenmemek için ağızlarını elleriyle ve bez parçalarıyla kapattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına başladı. Mahsur kalan aralarında çocukların da olduğu 10 kişi merdiven aracıyla kurtarıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede hasar meydana geldi.

Mahsur kaldığı daireden kurtarılan Ahmet Akça, “En üst kattaydım. Bir anda bina duman kapladı. Dışarı çıkamadık, mahsur kaldık .İtfaiye kurtardı'' dedi.

 

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