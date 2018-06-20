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    İki kişinin yardım etmek istediği sırada İstanbul'da kan donduran olay

    Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA)
    20.06.2018 - 08:40 | Son Güncelleme:

    ÜMRANİYE’DE motosikletiyle kaza yapıp yere düşen sürücü, üstünden bir otomobilin geçmesi sonucu hayatını kaybetti.

    Kaza TEM Otoyolu Ümraniye istikameti Hacegan Hatıra Ormanı mevkiinde saat 01.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Kadir Kurt(37), 34 SV 0662 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybederek motosikletin üzerinden düştü.

    Olayı gören sürücüler Kurt’un yardımına koştu. Yardım eden sürücülerin yolun ortasında yatan Kurt’u yol kenarına çekmek istedikleri sırada hızla gelen ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil Kurt’un üzerinden geçerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

    ÜZERİNDEN OTOMOBİL GEÇTİ

    İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri TEM Otoyolu Ümraniye istikametini iki şeride kapatarak trafiğin akışını sağlarken sağlık ekipleri yerde yatan Kadir Kurt’un hayatını kaybetiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde yaklaşık bir saat delil araştırması yaparken Kurt’un cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait araçla Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

    Görgü tanığı Murat Topkara olayı şöyle anlattı; "Motosiklet sürücü yere düşmüş herhalde, Biz de TIR şoförüyle beraber yerde yatan kişiye müdahale etmeye çalıştık. Adamı yerden çekerken bir otomobil adamın üzerinden geçti. Biz geldiğimiz de motosiklet sürücüsü yaşıyordu. Yerde yatmış baygın haldeydi ayaklarından tutup çekmeye çalıştık. O sırada Ümraniye istikametine hızlı otomobil gelince üzerinden geçti"

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