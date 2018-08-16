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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ali Kerem BENGİ / İstanbul (DHA)
16.08.2018 - 06:55, Son Güncelleme:

Ümraniye’de park halindeki minibüs alev alev yandı

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Ümraniye’de park halindeki minibüs alev alev yandı

İstanbul Ümraniye'de park halindeki minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale gelirken önünde bulunduğu binada hasar oluştu.

Olay, Necip Fazıl Mahallesi Sudenaz Sokak’ta saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki katlı binanın önünde park halinde bulunan Osman A.’ya ait minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler büyüyerek binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YANAN ARAÇ KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLÜRKEN BÖLGEDE ELEKTRİK KESİLDİ

İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Aracının park halinde bulunduğu binada ve elektrik direğinde de yangın nedeniyle hasar oluştu. Bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

Ümraniye’de park halindeki minibüs alev alev yandı
ARACIN YANMA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alırken yanan araca müdahale etmeye çalışan vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Aracın alev alev yanma anı da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye’de park halindeki minibüs alev alev yandı
KUNDAKLAMA İDDİASI

İtfaiye ekipleri aracın içerisinde inceleme yaparken polis ekipleri de çevrede delil araştırması yaptı. Yangın söndürülmesinin ardından ekiplerin yarım saat çalışmasıyla bölgede yeninden elektrikleri geldi. Polis ekiplerin olayın kundaklama olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ümraniye’de park halindeki minibüs alev alev yandı

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