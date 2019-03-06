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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.03.2019 - 16:13, Son Güncelleme:

Ümraniye'deki olayda korkunç gerçek!

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Ümraniye'deki olayda korkunç gerçek!

Ümraniye'de bu sabah evde cesedi bulunan Arzu Özkan'ı, 17 yaşındaki lise öğrencisi oğlu T.Ö'nün sopayla başına vurarak  öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan T.Ö, "Kız arkadaşımla arkadaşlık yapmamı istemiyordu, bu nedenle tartışıyorduk. Sabah da yine tartışınca sopayla başına vurarak öldürdüm." dediği öne sürüldü.

Ümraniye Esenevler Mahallesi Firuze Sokağı’ndaki bir apartmanın ikinci katında yaşayan Arzu Özkan’ın (45) evinden sesler gelmesi üzerine komşuları polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Arzu Özkan’ın cansız bedenini buldu. Arzu Özkan’ın başına vurulan sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ile Olay Yeri İnceleme ekipleri, evde ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan araştırmada, Arzu Özkan'ın eşi Serdar Özkan'ın sabah 05.30 sıralarında evden çıktığı belirlendi. Eve başka bir kişinin girdiğine yönelik bilgiye ulaşılamadı. Polis, Serdar Özkan ve oğlu T.Ö'yü ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Ümraniye'de evinde bıçaklanan kadın öldü
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Baba Serdar Özkan, "Ben sabah 05.30 sıralarında evden çıktım." dedi. T.Ö, ilk ifadesinde, "Ben odamda uyuyordum. Birinin bağırdığını duydum. Mutfağa koştuğumda evden bir kişinin koşarak kaçtığını gördüm. Annem yerde yatıyordu. Başından darbe almıştı. " dedi. Polis, kamera kayıtlarının incelendiğini, evden herhangi bir kişinin çıktığına yönelik görüntü olmadığını söyledi. T.Ö'nün pantolonunda da doku parçaları bulundu. Polis,  T.Ö'ye üzerindeki doku parçalarını göstererek evde tam olarak ne yaşandığını sordu.

T.Ö, cinayeti itiraf ederek, "Sabah okula gitmek için kalktım. Annem kız arkadaşımla arkadaşlık etmemem için bana sürekli baskı yapıyordu. Bu nedenle aramızda tartışma yaşıyorduk. Sabah annem yine konuyu açtı. Aramızda tartışma başladı.  Tartışma sırasında  çok öfkelendim, elime geçirdiğim sopayla başına vurdum. Sopayı da evde sakladım." dediği öne sürüldü. T.Ö, karakoldaki itirafının ardından işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polis evde yaptığı aramada sopayı buldu.

Ümraniyede bir kadın evinde öldürüldü
Ümraniye'de bir kadın evinde öldürüldü!
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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