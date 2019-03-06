Ümraniye'deki olayda korkunç gerçek!
Ümraniye'de bu sabah evde cesedi bulunan Arzu Özkan'ı, 17 yaşındaki lise öğrencisi oğlu T.Ö'nün sopayla başına vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan T.Ö, "Kız arkadaşımla arkadaşlık yapmamı istemiyordu, bu nedenle tartışıyorduk. Sabah da yine tartışınca sopayla başına vurarak öldürdüm." dediği öne sürüldü.
Ümraniye Esenevler Mahallesi Firuze Sokağı’ndaki bir apartmanın ikinci katında yaşayan Arzu Özkan’ın (45) evinden sesler gelmesi üzerine komşuları polise haber verdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Arzu Özkan’ın cansız bedenini buldu. Arzu Özkan’ın başına vurulan sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ile Olay Yeri İnceleme ekipleri, evde ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan araştırmada, Arzu Özkan'ın eşi Serdar Özkan'ın sabah 05.30 sıralarında evden çıktığı belirlendi. Eve başka bir kişinin girdiğine yönelik bilgiye ulaşılamadı. Polis, Serdar Özkan ve oğlu T.Ö'yü ifadelerini almak üzere karakola götürdü.
Baba Serdar Özkan, "Ben sabah 05.30 sıralarında evden çıktım." dedi. T.Ö, ilk ifadesinde, "Ben odamda uyuyordum. Birinin bağırdığını duydum. Mutfağa koştuğumda evden bir kişinin koşarak kaçtığını gördüm. Annem yerde yatıyordu. Başından darbe almıştı. " dedi. Polis, kamera kayıtlarının incelendiğini, evden herhangi bir kişinin çıktığına yönelik görüntü olmadığını söyledi. T.Ö'nün pantolonunda da doku parçaları bulundu. Polis, T.Ö'ye üzerindeki doku parçalarını göstererek evde tam olarak ne yaşandığını sordu.
T.Ö, cinayeti itiraf ederek, "Sabah okula gitmek için kalktım. Annem kız arkadaşımla arkadaşlık etmemem için bana sürekli baskı yapıyordu. Bu nedenle aramızda tartışma yaşıyorduk. Sabah annem yine konuyu açtı. Aramızda tartışma başladı. Tartışma sırasında çok öfkelendim, elime geçirdiğim sopayla başına vurdum. Sopayı da evde sakladım." dediği öne sürüldü. T.Ö, karakoldaki itirafının ardından işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Polis evde yaptığı aramada sopayı buldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle