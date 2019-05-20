Ümraniye'de kafede yangın
ÜMRANİYE’de bir park içindeki kafede yangın çıktı. Alevlerin hızla sardığı kafe kısa sürede küle döndü.
Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi’nde bulunan Trabzon Park içindeki bir kafede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık alanda bulunan parktaki yangın sırasında yükselen yoğun duman görenler orman yangını sandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevke dildi. Yangına müdahale eden itfaiye yaklaşık yarım saatte alevleri kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ederken olayda yaralanan ya da ölen olmadı.
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