Ümraniye'de inşaatta yangın paniği
İstanbul Ümraniye'de bir inşaatta çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangın, saat 15.30 sıralarında Yamanevler Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Dumanların gökyüzünü kapladığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye ihbar üzerine Ümraniye, Çavuşbaşı, Kadıköy, Üsküdar, Çengelköy itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Sokağa doluşan vatandaşlar, cep telefonlarıyla yangını görüntülemeye çalıştı. Yangının cadde üzerinde bulunan inşaattaki izolasyon malzemelerinden çıktığı öğrenildi.
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