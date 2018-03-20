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    Ümraniye'de iki grup arasında bıçaklı kavga

    İHA
    20.03.2018 - 09:18 | Son Güncelleme:

    Ümraniye’de iki grup arasında sokak ortasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken polis olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

    Olay, Ümraniye Namık Kemal Mahallesi’nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede taraflarında artmasıyla büyüyen kavgada bıçakta kullanıldı. Cadde üzerine taşan kavgayı gören vatandaşlar polise haber verdi. Kavgada grupta bulunan 5 kişi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. 112 sağlık ekiplerine de haber verilmesiyle olay yerine gelen ekipler yaralı şahısları hastaneye kaldırdı.
    Olay anını gören bir vatandaş yaşananları aktarırken, polisin ise şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

    Etiketler: Bıçaklama , bıçaklı saldırı , gündem
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