Ümraniye'de iki grup arasında bıçaklı kavga

Olay, Ümraniye Namık Kemal Mahallesi’nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede taraflarında artmasıyla büyüyen kavgada bıçakta kullanıldı. Cadde üzerine taşan kavgayı gören vatandaşlar polise haber verdi. Kavgada grupta bulunan 5 kişi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. 112 sağlık ekiplerine de haber verilmesiyle olay yerine gelen ekipler yaralı şahısları hastaneye kaldırdı.

Olay anını gören bir vatandaş yaşananları aktarırken, polisin ise şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.