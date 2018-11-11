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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) 
11.11.2018 - 10:53, Son Güncelleme:

Ümraniye'de garip olay... Görüntüler şaşkına çevirdi

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Ümraniye'de garip olay... Görüntüler şaşkına çevirdi

ÜMRANİYE’de park halindeki lüks aracın camını kırarak, içeri giren 2 kişi 25 bin lira değerindeki göstergeleri çaldı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen, şüpheliler kameraya öpücük attı.

Olay, Cumartesi günü 06.00 sıralarında İstiklal Mahallesi, Meşrutiyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki lüks aracı gören iki kişiden biri aracın camını kırarak, içeri girerken diğer şüpheli aracın önünde bekleyerek gözcülük yaptı. Araca giren kişi 1 dakika içinde yaklaşık 25 bin lira değerindeki göstergeleri aldı. 2 şüpheli daha sonra buradan kaçarak, uzaklaştı.

Ümraniyede garip olay... Görüntüler şaşkına çevirdi


"BÖYLE RAHATLIK GÖRMEDİM"

Olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Araç sahibi Büşra Çağla Koç güvenlik kameralarını izleyince bir şok daha yaşadı. Şüphelilerin rahat hareketleri dikkat çekerken, araçtan gösterge çalanlardan birisinin kameraya öpücük atması dikkat çekti.

Hırsızların bir an önce yakalanmasını isteyen araç sahibi Koç; "2 kişi aracın camını kırıyor. Pişkince kameraya bakıp, öpücük atarcasına rahat hareket ediyorlar.1 dakika içerisinde göstergeleri alıp, kaçıyorlar. Böyle rahatlık görmedim" diye konuştu.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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