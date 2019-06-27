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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
27.06.2019 - 06:20, Son Güncelleme:

Ümraniye'de dehşet anları! Polisten kaçtı yayaların arasına daldı...

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Ümraniye'de dehşet anları! Polisten kaçtı yayaların arasına daldı...

İSTANBUL Ümraniye’de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü yaşanan kovalamacanın ardından yayaların arasına dalarak ikisi ağır dört kişiyi yaraladı.

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  • Polisten kaçan sürücü yayaların arasına daldı
  • Polisten kaçan sürücü yayaların arasına daldı
  • Polisten kaçan sürücü yayaların arasına daldı
  • Polisten kaçan sürücü yayaların arasına daldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay 04.00 sularında Aşağı Dudullu Mahalesi Şahinler Caddesi’nde meydana geldi. 34 HZ 8545 plakalı lüks otomobilin sürücüsü Mutlu Çağatay Keskin ve yanındaki Onur Dikmen, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından ters istikametten gelerek Şahinler Caddesi’ne giren şüpheliler, halı sahadan evlerine döndükleri belirtilen altı kişilik grubun arasına daldı. Araç daha sonra sokaktaki bariyerlere ve bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazanın ardından sürücü araçtan inerek kaçtı.

Gürültüyle sokağa çıkan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Yaşar Aydın, Salih Aydın, İsmet Aydın ve Alper Malkoçoğlu ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan İsmet Aydın ile Alper Malkoçoğlu’nun sağlık durumlarının ciddi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından Onur Dikmen olay yerinde, kaçan sürücü Mutlu Çağatay Keskin ise ekiplerin yaptığı çalışmayla mahalle arasında yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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