Ümraniye TEM otoyolundaki kaza, trafik yoğunluğuna neden oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜmraniye TEM otoyolundaki kaza, trafik yoğunluğuna neden oldu
GeriGündem Ümraniye TEM otoyolundaki kaza, trafik yoğunluğuna neden oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/DHA
24.03.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

Ümraniye TEM otoyolundaki kaza, trafik yoğunluğuna neden oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ümraniye TEM otoyolundaki kaza, trafik yoğunluğuna neden oldu

ÜMRANİYE TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, TEM otoyolunda trafik yoğunluğu oluştu.  

Kaza 09.30 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 BY 6531 plakalı araç sürücüsü Zeynep Dizman, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın lastiği koparken, savrulan araç 10 metre ileride durabildi. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralanırken, sürücü Zeynep Dizman ve araçtaki küçük bir kız çocuğu yara almadan kurtuldu. 

Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için yola dubalar koyarak güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. Ekiplerin çalışmasını ardından kaza yapan araç kaldırıldı,trafik normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Bu adam Ankara'nın başına gelirse ne tür sahte senetler düzenleyeceğini hatırlayın'

Bahçeli’den Yavaş’a sert sözler: Eski ülkücüymüş! Bunların hepsi fasa fisodur

'Bugün Türkiye’nin kalbi Ankara’da atıyor'

Ortalığı birbirine kattı! Havada takla attı sonra...