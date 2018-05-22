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    Ümraniye Devlet Hastanesi önünde dehşet anları

    Cengiz ÇOBAN (DHA)-İHA
    22.05.2018 - 12:57 | Son Güncelleme:

    Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Ramazan Sarı kurtarılamadı. Ağır yaralanan Suzan Sarı'nın tedavisi ise devam ediyor.

    Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önünde bekleyen Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı silahlı saldırıya uğradı. 6-7 el ateş açan saldırgan kaçarken ağır yaralanan çift hastanede tedavi altına alındı.  Saldırı sonrası zanlı olay yerinden kaçarken, yaralılar Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sarı, hemen hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ramazan Sarı kurtarılamazken, Suzan Sarı'nın ise tedavisi devam ediyor.  Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemeleri ve saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor. 

    Ümraniye Devlet Hastanesi önünde dehşet anları

    Ümraniye Devlet Hastanesi önünde dehşet anları

    Ümraniye Devlet Hastanesi önünde dehşet anları




    Etiketler: Ümraniye Devlet Hastanesi , silahlı saldırı , son dakika , gündem
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