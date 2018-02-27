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    Haberler >Gündem>'Ümit Yapılanması'na darbe... Aylardır otomobilde yaşıyordu

    'Ümit Yapılanması'na darbe... Aylardır otomobilde yaşıyordu

    Hürriyet Haber
    27.02.2018 - 10:00 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da son dönemlerin en kritik FETÖ operasyonuyla, Deniz Kuvvetleri’nde 15 Temmuz’dan sonra ikna timi olarak görev yapan ‘Ümit Yapılanması'nın sorumlusu Ersin Karabölük yakalandı. Aracıda yaşayan Karabölük’ten çıkan bilgi ve belgeler Deniz Kuvvetleri’ndeki tüm kripto mahrem imamları da deşifre etti

    İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ekipleri son dönemin en önemli FETÖ operasyonunu gerçekleştirdi. FETÖ’ün Deniz Kuvvetleri yapılanmasında, Marmara Bölgesi ‘Ümit  Yapılanması' sorumlusu olan ‘Engin’ kod isimli eski öğretmen Ersin Karabölük yakalandı. Karabölük’ün yakalanma korkusuyla aylarca otomobilinde yaşadığı belirlendi.

    Operasyon sırasında Karabölük’ün otomobilinde 5 adet micro SD kart, çok sayıda flaş disk, 3 adet cep telefonu, 1 adet bilgisayar ve zarflar içerisinde paylaştırılmış çok miktarda döviz ele geçirildi. Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre;Ayrıca, Deniz Kuvvetleri’ndeki ‘Ümit Yapılanması’ içinde yer alan ve Karabölük’e bağlı olan mahrem imamların kod isimleri, örgütün kullandığı ByLock numaraları, Eagle gibi haberleşme numaralarının yazılı olduğu not kâğıtları ele geçirildi.

    Flaş bellek ve not kâğıtlarından Deniz Kuvvetleri’nde görevli neredeyse tüm kripto FETÖ üyeleriyle mahrem imamları deşifre edildi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tüm üyeleri deşifre olmaya başlayan FETÖ’nün ‘Deniz Kuvvetleri’nde ‘Ümit’ sorumlusu olarak Ersin Karabölük’ü görevlendirdiği belirlendi. Ersin Karabölük çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ’den ayrılmak isteyen kişilerin ikna edilmesi ve örgüte yeniden kazandırılması için oluşturulan özel bir ekibe FETÖ üyeleri tarafından ‘Ümit Yapılanması’ ismi veriliyor.

    Etiketler: FETÖ , imam , Deniz Kuvvetleri , son dakika
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