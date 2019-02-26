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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.02.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Ümit Karan’a ‘cinsel saldırı’ davasında zorla getirme kararı

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Ümit Karan’a ‘cinsel saldırı’ davasında zorla getirme kararı

Oturduğu sitede çalışan kadına yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verilen eski milli futbolcu Ümit Karan’ın istinaf mahkemesi’nde yeniden yargılandığı davada Karan hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

Eski milli futbolcu Ümit Karan’ın, oturduğu sitenin resepsiyonunda çalışan İ.A.’ya (41) yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla beraat ettiği davanın görülmesine istinaf mahkemesinde başlandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’nde yeniden görülen duruşmaya sanık Ümit Karan katılmadı. Mağdur İ.A. ve avukatı Işıl Gülümser salonda hazır bulundu.

“Şikayetçiyim”

Duruşmada söz alan mağdur avukatı, “Müvekkilimin psikolojisi yaşanan olaylar nedeniyle bozulmuştur. Sanık kat sakinlerinden biridir. Müvekkilim de onun çalışanı olması münasebetiyle iyi davranmak ve işini iyi yapmak zorundadır” diyerek şikayetçi olduklarını söyledi. Mağdur İ.A. ise, daha önce verdiği ifadeleri tekrar ettiğini söyleyerek, “Şikayetçiyim” dedi.

Karan hakkında zorla getirme kararı

Ceza Dairesi ara kararında, duruşmalara katılmayan sanık Ümit Karan hakkında zorla getirme kararı verdi. Sanık avukatının duruşmaları takip etmediğinden İstanbul Barosu’ndan avukat talep edilmesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Eski milli futbolcu Ümit Karan’ın 2015 yılı Ekim ayında oturduğu sitenin resepsiyonunda çalışan İ.A.’ya yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Karan hakkında, ‘basit cinsel saldırı’ suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.  Bakırköy 37’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Ümit Karan hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verilmişti. Dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. Daire, duruşma günü vererek sanığın yeniden yargılanmasına karar verdi.

 

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