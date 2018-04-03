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    ‘Umarız CHP kendisini bu hastalıktan kurtarır’

    Gizem KARAKIŞ
    03.04.2018 - 00:25 | Son Güncelleme:

    AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ile CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hatay’da askeri üniforma giymesiyle ilgili eleştirilerine yanıt verdi.

    Ünal, MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

    NEDEN RAHATSIZ

    “Anayasamız seçilmiş Cumhurbaşkanımızın aynı zamanda Başkomutan olduğunu anayasal hüküm altına almıştır. Seçilmiş meşru hükümetin ve seçilmiş meşru Cumhurbaşkanı’nın Afrin’e dönük operasyonda aldığı inisiyatif ve bütün süreci yönetmesinden CHP neden rahatsızdır? Ordumuzun hükümetimizle, milletimizle, başkomutanımızla beraber Afrin’de aldığı inisiyatif son derece açıktır ve orada büyük başarı kazanılmıştır. Sanatçıların ve sporcuların ‘yüreğimiz Mehmetçik’le beraber’ denilmesinden neden rahatsızlık duyulmaktadır? Anlamakta zorluk çekiyoruz. Cumhurbaşkanımızın da daha önce söylediği gibi, CHP bu haliyle siyasetin gündeminden artık yavaş yavaş çıkıyor tıbbın gündemine, patolojinin gündemine daha çok giriyor. Bu da bizi iktidar olarak üzüyor. Biz bu ülkede sağlıklı bir muhalefet isteriz. Umarız CHP kendisini bu hastalıktan kurtarır.”

    Etiketler: mahir ünal , gazetehaberleri , ak parti , gündem
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