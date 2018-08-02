Umarım bayramdan önce evine döner
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun eşi Oya Berberoğlu’nu İstanbul Yeşilköy’deki evinde ziyaret etti.
Kemal Kılıçdaroğlu ve Oya Berberoğlu görüşmenin ardından kısa bir açıklama yaptı. Oya Berberoğlu, eşiyle en son 15 gün önce görüştüğünü belirterek, “Önümüzdeki hafta Yargıtay’ın vereceği karara her şeyimi odakladığım için onu bekliyorum. Umarım Enis’in içeride üçüncü bayramı olmaz. Kurban Bayramı öncesi Yargıtay’dan adil bir sonuç bekliyorum. Hak, hukuk, adalet diyorum. 15 gün önce görüştük ama artık görüş yok. Biz de görüşemiyoruz” dedi.
Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Enis Bey’in yeniden milletvekili seçilmesiyle aslında yeni bir sayfa açılmış durumda. Parlamentonun bu konudaki iradesi Anayasa Komisyonu Başkanı tarafından da, değişik hukukçular tarafından da dile getirildi. Enis Bey’in serbest bırakılması gerekiyor milletvekili olduğu için. Parlamento’ya gelip yemin etmesi gerekiyor. Yargıtay’ın aldığı karar Parlamento’nun iradesine gölge düşürüyor. Bunu bütün saygın Anayasa hukukçuları dile getiriyorlar zaten. Dolayısıyla yargıda bir yanlışlık var, bir hata var. Bu pek çok çevre tarafından dile getiriliyor ama yargının aldığı bu kararın yine yargı içinde düzeltilmesi lazım. Şu anda 17. Ceza Dairesi’ne gidecek. Oraya dilekçeler verildi, itirazlar yapıldı. Umuyoruz bayram öncesi 17. Ceza Dairesi hukuka uygun bir karar alır ve Enis Bey evine dönmüş olur. Olay bir Enis Berberoğlu olayı olmaktan da çıkmıştır. Olay bir demokrasi sorunu, demokrasi olayıdır.”
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