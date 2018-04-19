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    Uluslararası suç örgütü operasyonunda yeni gelişme

    İHA-DHA
    19.04.2018 - 21:41 | Son Güncelleme:

    Uluslararası suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Naji Sharifi Zindashi'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi mahkemeye sevk edildi.

    Uluslararası suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Naji Sharifi Zindashi'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi, savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

    NE OLMUŞTU?

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri’nin uluslararası suç örgütüne yönelik 6 Nisan'da düzenlediği operasyonda suç örgütü lideri Naji Sharifi Zindashi, 1'i başkomiser 4 polisin arasında bulunduğu toplam 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

    13 GÜNDE TAMAMLANDI

    Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri 13 günde tamamlandı. 10 şüpheli, Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binası'nda sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü.

    0 CİNAYET SORULDU

    Zindashi’nin İstanbul, Dubai, Panama ve İran'da işlenen 10 cinayetle ilgili ifadesinin alındığı öğrenildi. Polis ekipleri 4 cinayetin Zindashi'yle ilgili olduğunu değerlendiriyor.

    TETİKÇİLERİN FOTOĞRAFLARI

    Gözaltına alınan 1'i başkomiser toplam 4 polisin Zindashi’nin kızı ve şoförünün Büyükçekmece’de ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesi sonrası olay yerine giderek çalışmalar yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler olduğu öğrenildi. 4 polisin daha sonra da cinayetle ilgili elde edilen delilleri Zindashi'ye verdiği belirtiliyor. Polislerin daha sonraki dönemde tayinlerle başka birimlerde görevlendirildiği öğrenildi.

     

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    Etiketler: zindaşi , operasyon , gündem
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