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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.10.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği’nden ‘provokasyon’ uyarısı

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Uluslararası Medya Enformasyon Derneği’nden ‘provokasyon’ uyarısı

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği Suriye'nin kuzeyine yönelik olası operasyonla ilgili paylaşımda bulundu.

Dernekten yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

#BarışPınarıHarekatı üzerinden dezenformasyon ve provokasyon var

Terör örgütleri mensupları ve destekçileri, sosyal medya hesapları ve yayın organları aracılığıyla, Fırat'ın doğusuna olası harekâtın amaç ve hedeflerini çarpıtmaya yönelik gerçek dışı mesajlar içeren algı operasyonlarına başvuruyor.

*Sosyal medya üzerinden dezenformasyon ve provokasyon çalışmalarına karşı dikkat edelim, terörün algı tuzaklarına düşmeyelim.

*Kamuoyunda infial uyandırma ve toplumu dehşete düşürmeye yönelik kasıtlı paylaşımlarda bulunanlara itibar etmeyelim, vatandaşlar arasında ayrımcılığa sebebiyet verecek mesajları yayanları ciddiye almayalım. Bir bilgiyi ve fotoğrafı teyit ettiremiyorsak, doğrulatamıyorsak sosyal medyada paylaşmayalım, yayılmasına hizmet etmeyelim.

*Türkiye'nin terörle mücadelesine gölge düşürme amaçlı paylaşımları, yasa dışı, manipülatif içerikleri ve terörizmi öven, nefret suçu işleyen tüm hesapları https://onlineislemler.egm.gov.tr/Sayfalar/Ihbar.aspx bildirelim.

*İfade ve düşünce özgürlüğü, terör örgütlerinin PR'ının yapılmasını içermemektedir. Yazılı, görsel ve dijital medya da, terör örgütlerinin propagandasını yapmamalıdır; toplumu, manipüle etmeye, etkilemeye ve algı oluşturmaya yönelik görüntü ve haberlere yer vermemelidir.


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