Uluslararası Medya Enformasyon Derneği’nden ‘provokasyon’ uyarısı
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği Suriye'nin kuzeyine yönelik olası operasyonla ilgili paylaşımda bulundu.
Dernekten yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
#BarışPınarıHarekatı üzerinden dezenformasyon ve provokasyon var
Terör örgütleri mensupları ve destekçileri, sosyal medya hesapları ve yayın organları aracılığıyla, Fırat'ın doğusuna olası harekâtın amaç ve hedeflerini çarpıtmaya yönelik gerçek dışı mesajlar içeren algı operasyonlarına başvuruyor.
*Sosyal medya üzerinden dezenformasyon ve provokasyon çalışmalarına karşı dikkat edelim, terörün algı tuzaklarına düşmeyelim.
*Kamuoyunda infial uyandırma ve toplumu dehşete düşürmeye yönelik kasıtlı paylaşımlarda bulunanlara itibar etmeyelim, vatandaşlar arasında ayrımcılığa sebebiyet verecek mesajları yayanları ciddiye almayalım. Bir bilgiyi ve fotoğrafı teyit ettiremiyorsak, doğrulatamıyorsak sosyal medyada paylaşmayalım, yayılmasına hizmet etmeyelim.
*Türkiye'nin terörle mücadelesine gölge düşürme amaçlı paylaşımları, yasa dışı, manipülatif içerikleri ve terörizmi öven, nefret suçu işleyen tüm hesapları https://onlineislemler.egm.gov.tr/Sayfalar/Ihbar.aspx bildirelim.
*İfade ve düşünce özgürlüğü, terör örgütlerinin PR'ının yapılmasını içermemektedir. Yazılı, görsel ve dijital medya da, terör örgütlerinin propagandasını yapmamalıdır; toplumu, manipüle etmeye, etkilemeye ve algı oluşturmaya yönelik görüntü ve haberlere yer vermemelidir.
Dikkat!#BarısPınarıHarekatı üzerinden dezenformasyon ve provokasyon var... pic.twitter.com/5xXo2ZxRdT— UMED (@Umedyaenf) October 7, 2019
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