Uluslararası hukuk kurumuna Türk başkan
51 ülkeden 30 hukuk bürosunun bir araya gelmesiyle kurulan Global Business Lawyers Alliance (GBL) adlı uluslararası hukuk kurumunun başkanı avukat Umut Metin oldu.
GBL Allience’ın 2017’de Paris’te kurulduğunu, Avrupa’nın tamamı, Ortadoğu, Afrika, Rusya, Hindistan, ABD, Brezilya, Afrika’da 20’den fazla dilde hizmet verdiklerini belirten Metin, “Dünyanın herhangi bir yerinde hukuki desteğe ihtiyacı olan Türk iş insanları için de çok önemli katkılarımız oluyor ” dedi. Metin şöyle devam etti: “Şu an için 35 kadar hukuk bürosu ile 50’den fazla ülkede global hukuki hizmet sunmaktayız. Bulunduğumuz alan Avrupa’nın tüm ülkeleri, Ortadoğu, Uzak Doğu, Güney ve Kuzey Amerika, Rusya, Çin ve Afrika’da dünya ticaretinin en yoğun olduğu merkezler. Bir Türk iş insanı network’ümüz dahilindeki hangi ülkede problem yaşarsa bize başvurup hukuki destek alabiliyor. Hali hazırda bu şekilde çok ciddi problemlerini çözdüğümüz iş insanları var. Şu an 1000’den fazla avukata sahibiz.”
ZİRVE İSTANBUL’DA
GBL’nin Ekim 2019 tarihli uluslararası konferansının İstanbul’da gerçekleşeceği bilgisini de veren Metin “Bu durumun ülkemize olumlu algı ve hukuk güvenliği mesajı açısından da önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.
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