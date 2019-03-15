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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
15.03.2019 - 14:04, Son Güncelleme:

Uluslararası göçmen kaçakçılığı çetesi çökertildi

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Uluslararası göçmen kaçakçılığı çetesi çökertildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, uluslararası göçmen kaçakçılığı çetesi çökertildi. Asya ülkelerinden hava yoluyla getirdikleri göçmenleri sahte belgelerle Avrupa'ya götürdükleri öne sürülen çetenin elebaşı E.K.A.'nın cinsel tacizden dolandırıcılığa kadar 13 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası göçmen kaçakçılığı yapan bir grupla ilgili bilgi aldı. Teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan araştırmaya göre, Nepal, Hindistan ve Bangladeşli göçmenlere sahte gemi adamı belgesi ve sahte acentelik belgesi hazırlanıyordu. Sahte belge hazırlanan kişiler deniz limanlarında bulunan gemilerin personeli gibi gösterilip Türkiye'ye transit olarak sokuluyordu. Türkiye'ye sokulan kişiler aynı yöntemle Avrupa'ya gönderiliyordu.

3 aylık takibin ardından elebaşılığını E.K.A.'nın yaptığı çeteye yönelik İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda E.K.A'nın da arasında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Çetenin evlerde tuttuğu 53 kaçak göçmen de bulundu.

Çetenin 26 farklı eylemle 86 göçmeni Türkiye'ye soktuğu belirlenirken, adreslerde bulunan 53 kişi sınır dışı işlemleri için karakola götürüldü.

Adreslerdeki aramalarda, 1 Glock, 1 Sig Sauer, 34 sahibi olmayan pasaport, 16 adet sahte gemi adamı cüzdanı, 19 kaşe ve çok sayıda sahte belge ele geçti.

Çete elebaşı E.K.A'nın ateşli silahlar kanununa muhalefet, sahtecilik, dolandırıcılık, tehdit, hakaret ve cinsel tacizin de arasında olduğu 13 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.   

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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