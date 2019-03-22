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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
22.03.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali Eylül ayında gerçekleşecek

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Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali Eylül ayında gerçekleşecek

2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesiyle birlikte Şanlıurfa’da birçok turizm etkinliği yapılmaya başlandı. Eylül ayında gerçekleşecek olan Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali hakkında konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Dünyanın en önemli oyuncu yönetmen ve yapımcılarını şehrimizde ağırlayacak olmanın şimdiden heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılını Göbeklitepe yılı ilan etmesinin ardından kentte turizm etkinlikleri adına birçok çalışma yapılıyor. Şanlıurfa Valiliği ve Turizm A.Ş Genel Müdürlüğü'nün himayesinde Eylül ayında gerçekleştirecek olan Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk uluslararası film festivali olma özelliğini taşıyor.

Festival başkanlığını sinema filmi yapımcısı Halit Ziya Alptekin'in üstlendiği Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'nin dünyanın en prestijli festivaller arasına girmesi hedefleniyor.

Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali Eylül ayında gerçekleşecek

“ŞİMDİDEN HEYECANINI YAŞIYORUZ”

Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'nin başta Şanlıurfa olmak üzere ülke turizmine çok önemli katkılar sunacağını ifade eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destekleri sonucunda ülkemizde bu yıl Göbeklitepe yılı ilan edildi. Bu çerçevede şehrimiz turizmin önemli merkezlerinden biri haline geldi. Biz de bu vesileyle Göbeklitepe üzerinden hem Şanlıurfa'nın hem de ülkemizin tanıtımını yapma adına bir dizi çalışma yürütüyoruz; bu çerçevede uluslararası Göbeklitepe Film Festivali de en önemsediğimiz etkinliklerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Dünyanın en önemli oyuncu yönetmen ve yapımcılarını şehrimizde ağırlayacak olmanın şimdiden heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali Eylül ayında gerçekleşecek
“GELENEKSEL OLACAK”

Şanlıurfa'nın tanıtımını tek elden yürütmek amacıyla kurulan ve kısa zaman bir çok etkinlik yaparak turizme katkılar sağlayan Turizm A.Ş Genel Müdürlüğü adına konuşan Genel Müdür Mehmet Uncu ise, Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'ne genel müdürlük olarak tam destek verdiklerini ifade ederek, "Film festivalimiz nedeniyle Eylül ayında sinema sektörünü ve uluslararası medya mensuplarını şehrimizde ağırlayacağız. Geleneksel hale dönüşecek festivalimizin ilerleyen yıllarda Türkiye'nin ve dünyanın en prestijli yarışmalarından biri haline getirmek en önemli arzumuzdur” diye konuştu.

Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali Eylül ayında gerçekleşecek

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