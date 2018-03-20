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    Uluslararası çeteye Milas'ta operasyon... 'Baron' gözaltında

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    20.03.2018 - 11:24 | Son Güncelleme:

    İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu çetesine düzenlediği operasyonda 1 ton 100 kilogram skunk ele geçirdi. 'Baron' olarak bilinen Met Kananı’nın da arasında bulunduğu 4’ü Arnavutluk vatandaşı 7 kişi gözaltına alındı.

    Uluslararası çeteye Milasta operasyon... Baron gözaltındaİstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu kaçakçısı olduğu belirtilen Arnavutlukluk vatandaşı Met Kananı’nın elebaşılığını yaptığı çetenin İstanbul’a yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisini aldı. 6 ay teknik ve fiziki takip yürütüldü. Uyuşturucunun Muğla Bodrum’a getirildiği, buradan da İstanbul’a sevk edilmeden önce Milas’ta bir depoda tutulduğu belirlendi. İstanbul Narkotik ekipleri, Muğla Narkotik ekipleri ile birlikte gece saat 02.30 sıralarında eşzamanlı operasyon düzenledi. Milas’taki aramada 1 ton 100 kilogram skunk ele geçti. 'Baron' Met Kananı’nın da arasında bulunduğu 4’ü Arnavutluk vatandaşı 7 kişi gözaltına alındı. Ele geçen uyuşturucunun 25 milyon TL olduğu bildirildi.

    Skunk, güçlü esrar çeşitlerinde olduğu gibi, şizofreniye kadar varabilen akıl hastalıklarına neden oluyor.

    Etiketler: Milas , skunk , çete , Uyuşturucu , baron , gündem
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