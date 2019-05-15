Ulusal mönü hazırlanıyor
Okullar, hastaneler, cezaevleri, huzurevleri gibi toplu beslenme yapan kurumlara ‘Ulusal Mönü Programı’ geliyor.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı (2018-2023) kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ‘Toplu Beslenme Yapan Kurumlarda Mönü Planlama ve Mönülere Yönelik Standart Gramajların Yer Aldığı Toplu Beslenme Sistemlerinde Ulusal Mönü Planlama ve Uygulama Rehberi’ hazırlamaya başladı.
GLUTENSİZ MÖNÜ DE OLACAK
Öğünlerde enerji, tuz, şeker, yağın azaltılması, posanın arttırılması ve porsiyon kontrolünün amaçlanıyor. Rehbere göre okullar kurumlar kreşler, bakımevleri, huzurevleri, cezaevleri, hastaneler için ayrı ayrı ‘Ulusal Mönü Programı’ yapılacak. Rehber, özel günler ve ziyafet Mönüleri bölümlerini de içerecek.
Rehberle besin ve besin ögesi gereksinimleri, hedef kitleye özgü Mönü temel ilkeleri, örnek Mönü modelleri ve Mönülerin hazırlanması, besin içeriklerinin değerlendirilmesi, özel durumlara özgü Mönüler (vejetaryen Mönü, besin alerjileri, glutensiz Mönü gibi) hazırlanması konularında ortak standart geliştirilecek. Sağlıklı yiyecek seçimleri tanımlanacak, sağlıklı tabak modeline göre seçmeli Mönüler yer alacak.
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