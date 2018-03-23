Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ulukışla canisinin davasında flaş gelişme

    Ulukışla canisinin davasında flaş gelişme

    Hürriyet Haber
    23.03.2018 - 10:20 | Son Güncelleme:

    Yargıtay, terör örgütü DEAŞ’ın Niğde Ulukışla saldırısıyla ilgili davada kararını verdi. Çendrim Ramadani’ye verilen 5 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ile 174 yıl 6 ay hapis, Benyamin Xu’ya verilen 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 179 yıl 6 ay hapis ile Muhammed Zakiri’ye verilen ağırlaştırılmış ömür boyuve 124 yıl 6 ay hapis cezalarını onadı.

    Terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye’deki ilk kanlı eylemi olarak bilinen saldırı, 20 Mart 2014’te Niğde’nin Ulukışla ilçesinde meydana geldi. K.Ö.’nün yönetimindeki taksi ile İstanbul’a gitmek üzere Hatay’dan yolan çıkan Benyamin Xu, Çendrim Ramadani ile Muhammed Zakiri, Ulukışla-Adana otoyolunda rutin yol kontrolü sırasında otomobili durdurmak isteyen güvenlik güçlerine otomatik tüfeklerle ateş açtı. Şüpheliler, Astsubay Üstçavuş Adil Kozanoğlu ile polis memuru Adem Çoban’ı şehit edip 7 asker ve yolcu otobüsündeki 1 kişiyi yaraladı. Daha sonra ise çaldıkları kamyonun şoförü Turan Yaşar’ı öldürerek kaçtı. Çatışmada yaralanan teröristler, kısa sürede yakalandı.

    CEZALAR ONANDI

    Şüpheliler, Niğde Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Davanın karar duruşması, 15 Haziran 2016’da yapıldı. Sanıklardan Muhammed Zakiri ile Çendrim Ramadani susma hakkını kullanırken, Benyamin Xu “Ben kimseyi öldürmedim” dedi. Mahkeme, sanık Benyamin Xu’nun 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile 179 yıl 6 ay hapis ve 225 bin TL idari para cezası, Çendrim Ramadani’nin 5 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 174 yıl 6 ay hapis ile 225 bin TL idari para cezası ile cezalandırılmalarına hükmetti.

    Mahkeme, Muhammed Zakiri’yi ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 124 yıl 6 ay hapis ve 225 bin TL idari para cezasına, diğer tutuklu sanık Fuad Mövsümöv’ü de 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, diğer tutuksuz sanıklar taksi şoförü K.Ö. ile H.Y., K.Y. ve A.Y.’nin ise beraatına karar verdi.

    Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, karar temyiz istemi üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin gündemine geldi. Daire, yerel mahkemenin mahkûmiyet ve beraat kararlarının onanmasını kararlaştırdı. Türkiye’nin DEAŞ’ı 2013’te terör örgütleri listesine aldığı anımsatılan kararda, DEAŞ’ın dünya üzerindeki Müslüman devletleri yıkarak bir devlet kurmayı amaç edindiği belirtildi.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (22.03.2018-2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri