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    Uludağ'ı alarma geçiren mesaj: Teyakkuza geçildi

    İHA
    09.04.2018 - 19:51 | Son Güncelleme:

    Bursa Uludağ'da ailesiyle pikniğe giden 22 yaşındaki genç adam ormanlık alanda kayboldu. Ailesinin konum gönderdiği genç "40 dakikaya oradayım" dedi. En son "gelemiyorum" diye mesaj atan genç adamla telefon irtibatı da kesildi. JAK,AFAD,NAK ve BAKUT ekipleri 4 bir koldan arama faaliyeti başlattı.

    dinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Hasan Can Altan ailesiyle birlikte Kirazlıyayla'da piknik yapmaya gitti. Daha sonra patika yoldan ormana giren genç adam bir süre sonra yolunu kaybedince kayboldu. Ailesini cep telefonundan arayıp "Ormanda kayboldum, yolu bulamıyorum" diyen Hasan Can Altan ailesinin kendisine konum atması üzerine "40 dakikaya oradayım" diyerek telefonu kapattı. En son "gelemiyorum" diye mesaj atan gencin bir daha telefonuna ulaşılamadı.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Olayın üzerinden 1 saatten fazla geçmesiyle birlikte paniğe kapılan ailesi jandarmaya haber verdi. Kısa sürede koordinasyonun sağlanmasının ardından Jandarma Arama Kurtarma ekipleri Kirazlıyayla Mevkisi'ne gelen AFAD,NAK ve BAKUT ekipleriyle birlikte ormanlık alanda arama kurtarma çalışmasına başladı. Köpeklerin de katıldığı aramalar dört koldan sürdürülürken gencin telefonun kapalı olması nedeniyle bulunduğu konumun belirlenemediği öğrenildi.

    Uludağ'ı alarma geçiren mesaj: Teyakkuza geçildi Bursa Uludağ'da ailesiyle pikniğe giden 22 yaşındaki genç adam ormanlık alanda kayboldu. Ailesinin konum gönderdiği genç "40 dakikaya oradayım" dedi. En son "gelemiyorum" diye mesaj atan genç adamla telefon irtibatı da kesildi. JAK,AFAD,NAK ve BAKUT ekipleri 4 bir koldan arama faaliyeti başlattı.
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    Etiketler: bursa , kayıp , gündem
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