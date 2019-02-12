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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
12.02.2019 - 00:25, Son Güncelleme:

Uludağ'daki silahlı kavgada gözaltı sayısı 28'e çıktı

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Uludağ'da dün özel güvenlik görevlileri ile kayak kiralama işi yapan esnaf arasında çıkan silahlı kavganın ardından bugün 13 kişi daha gözaltına alındı. Son gözaltılarla birlikte soruşturma kapsamında toplam gözaltına alınan 30 şüpheliden 2 kişi serbest bırakıldı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da aralarında husumet oluşan özel güvenlik görevlileri ile kayak kiralama işi yapan esnaf arasında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olayın ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan jandarma ekipleri dün 18 kişiyi gözaltına aldı. 2 kişi serbest bırakılırken, ekiplerin güvenlik kameralarını incelemesinin ardından bugünde 13 kişi yakalandı. 12 kişi gözaltına alınırken 1 kişi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Uludağdaki silahlı kavgada gözaltı sayısı 28e çıktı

Bugün gözaltına alınan şüphelilerin, olaya müdahale eden jandarma ekiplerine hakaret ettikleri ve ekiplerin görevini yaptırmamak için direndikleri gerekçesiyle gözaltına alındıkları belirtildi.

Halen gözaltında bulunan 28 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Uludağda cinayet Jandarma 17 kişiyi gözaltına aldı
Uludağ'da cinayet! Jandarma 17 kişiyi gözaltına aldı
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