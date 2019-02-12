Uludağ'daki silahlı kavgada gözaltı sayısı 28'e çıktı
Uludağ'da dün özel güvenlik görevlileri ile kayak kiralama işi yapan esnaf arasında çıkan silahlı kavganın ardından bugün 13 kişi daha gözaltına alındı. Son gözaltılarla birlikte soruşturma kapsamında toplam gözaltına alınan 30 şüpheliden 2 kişi serbest bırakıldı.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da aralarında husumet oluşan özel güvenlik görevlileri ile kayak kiralama işi yapan esnaf arasında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olayın ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan jandarma ekipleri dün 18 kişiyi gözaltına aldı. 2 kişi serbest bırakılırken, ekiplerin güvenlik kameralarını incelemesinin ardından bugünde 13 kişi yakalandı. 12 kişi gözaltına alınırken 1 kişi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Bugün gözaltına alınan şüphelilerin, olaya müdahale eden jandarma ekiplerine hakaret ettikleri ve ekiplerin görevini yaptırmamak için direndikleri gerekçesiyle gözaltına alındıkları belirtildi.
Halen gözaltında bulunan 28 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
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