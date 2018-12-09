Uludağ'daki işletmeciden alkışlanacak davranış

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriUludağ'daki işletmeciden alkışlanacak davranış
GeriGündem Uludağ'daki işletmeciden alkışlanacak davranış
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
09.12.2018 - 12:34, Son Güncelleme:

Uludağ'daki işletmeciden alkışlanacak davranış

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uludağ'daki işletmeciden alkışlanacak davranış

Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ'da bir hayvansever, 5 yıldır sahipsiz köpekleri besliyor. Hayvansever, soğuktan üşüyen hayvanları ise işletmesinde soba kenarında ısıtıyor.

Uludağ'da işletme sahibi olan Ahmet Yılmaz, her gün Uludağ'da bulunan sahipsiz köpekleri etle besliyor. Yaklaşık 5 yıldır gece gündüz beslediği sokak hayvanları Yılmaz'ın arkasından ayrılmıyor. Yılmaz, soğuktan üşüyen ve titreyen köpekleri kendi işletmesinde bulunan sobanın yanında ısıtarak donmaktan kurtarıyor. Her köpeğe isim takan ve hepsi ile ayrı ayrı ilgilenen Yılmaz, Dost ismini koyduğu 3 yaşındaki bir köpeğin ayağının üzerinden araba geçtiğini söyledi. Yılmaz, üşüdüğü zaman ayağı tutmayan Dost'a ayrı bir alaka gösteriyor.

Uludağdaki işletmeciden alkışlanacak davranış


Yılmaz, Uludağ’da kimsenin bakmadığı onlarca sokak köpeğini tavuk eti ile besliyor. Uludağ’da eski 15 dereceyi bulan soğukta bile hayvanları beslemeye devam eden ve onları soğuktan donmaktan kurtaran Yılmaz, sokak hayvanlarının babası olarak anılıyor.

Uludağdaki işletmeciden alkışlanacak davranış


Ahmet Yılmaz, "10 yıldır Uludağ'da esnaflık yapıyorum. Bu hayvanlar zor şartlar altında yaşıyorlar. Biz elimizden geldiği kadar Bursa'da kasaptan aldığımız etleri buraya getirip hayvanlara veriyoruz. Hayvanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Bazıları soğuk havadan dolayı etkileniyor. Eksi 10 derecede köpekler üşüyor. Onları içeride sobanın yanında ısıtıyoruz. Bizi yaratan Allah bu hayvanları da yarattı. Hayvanlara bakmanın bizim sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum.

Uludağdaki işletmeciden alkışlanacak davranış

Bu hayvanlara zarar gelmemesini istiyoruz. Artık köpeklerle iç içeyiz. Her gün gelmeye çalışıyoruz. Gelmediğimiz günlerde hayvanlar bizi arıyor. Sabahları dükkanı açmaya geldiğimde hepsi üzerime atlıyor. Önce onları doyurup sonra dükkanımı açıyorum. Biz gelmediğimiz zaman köpeklere bakacak çok sayıda kimse olmadığı için yaz kış her gün geliyorum. İş yerini açmadığımız zaman soğuktan üşüyorlar, kimse ilgilenmiyor. Köpeklerin hepsine bir isim verdik. Yanımda bulunan köpeğin adı Dost. Daha önce ayağının üzerinden araba geçti. Şu anda ayağında platin var. Çok fazla soğukta kaldığı zaman ayağı tutmuyor. Kırılmış olan ayağı havada kalıyor. Genelde burada sobanın yanında sıcakta tutmaya çalışıyorum" dedi.

Uludağdaki işletmeciden alkışlanacak davranış

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

O savcıya sert tepki... 'Sana ne oluyor? Sen kimsin?'

O profesör görevden alındı

Daha 1 hafta önce evlenmişlerdi! Vali Yardımcısına acı veda….

Ve ‘Çingene Kızı’ mozaiği törenle ziyarete açıldı