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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BURSA (İHA)
11.04.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Uludağ’daki akılalmaz olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

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Uludağ’da ödenmeyen 2 liralık tuvalet parası yüzünden çıkan 1 gencin hayatını kaybedip 1 kişinin yaralandığı 29 kişinin de gözaltına alındığı meydan kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Silahların patladığı kavgada şahısların vurulma anı, sopaların havada uçuşması an be an kameraya yansıdı.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da 2 liralık tuvalet ücreti yüzünden 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Silahların patladığı kavgada, şahısların vurulma anı, sopaların havada uçuşması an be an kameraya yansıdı.

Uludağ’da 2 ay önce ödenmeyen 2 liralık tuvalet parası yüzünden çıktığı iddia edilen meydan kavgasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. İki grubun çatıştığı aksiyon filmlerini aratmayan silahlı sopalı kavgada vurulan gençlerin yere düştükleri, bazı şahısların da kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtıkları görülüyor.

İddiaya göre geçtiğimiz Şubat ayında 1. Oteller Bölgesindeki bir otele ait kafede Bursa Kayak Öğretmenleri Derneği Başkanı ile otel görevlileri ve otel özel güvenlikçileri arasında kavga çıktı. Yaşanan gerginlikte dernek üyesi Y.K.Ü.,E.Ç. ve R.Ö. isimli şahıslar ile özel güvenlik oldukları belirlenen S.Ç.,R.B. ile otel çalışanı A.Ö. birbirini karşılık olarak darp etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma 3 kişiyi gözaltına aldı.

Bu olayın gecesinde dernek üyelerinden oluşan 40 kişilik grup toplanarak otelde konaklayan, darp olayına karışan özel güvenlik görevlilerine saldırdı. Kargaşa sırasında özel güvenlik görevlilerinden M.S. belinden çıkardığı tabanca ile rastgele ateş etmeye başlayınca göğsünden isabet alan 19 yaşındaki Y.K. hayatını kaybederken, H.S. isimli şahıs da yaralandı. Olaya anında müdahale eden jandarma timleri olayda kullanılan 2 adet tabanca ile birlikte olayın şüphelilerini gözaltına aldı. Bursa Kayak Öğretmenleri Derneği’ne mensup grup üyeleri üzerinde yapılan üst aramalarında ise 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olay yerine sevk edilen 9 JÖH Timi, 10 Asayiş Timi, 6 İstihbarat Timi, 2 Trafik Timi 1 JASAT Timi ve Olay Yeri İnceleme Timlerinin bulunduğu 237 jandarma kısa sürede yaşanan gerginliği bastırdı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve incelenen kamera kayıtları sonrası 29 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

1 gencin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı 29 kişinin de gözaltına alındığı kavganın çıkış nedeninin ise kafenin tuvaletine giren Y.U’nun bozuk parasının çıkmaması üzerine daha sonra getireceğini söylemesi bunun üzerine yaşanan tartışmada tuvalet görevlisine "sen beni tanımıyor musun?" diye bağırması olduğu iddia edilmişti. Olaydan sonra hayatını kaybeden 19 yaşındaki Y.K. Antalya’nın Manavgat ilçesinde toprağa verilmişti.

SİLAHLI MEYDAN KAVGASI KAMERADA

Yaklaşık 40 kişinin silahlı sopalı kavgası otelin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde ellerinde sopalar bulunan kalabalık grubun, otel önüne geldiği korumalardan bazılarının kalabalığı dağıtmak için silahlarına sarıldıkları, kalabalık gurubun koşmaya başlaması üzerine silahların patladığı, vurulan bir kişinin yere düştüğü görülüyor. Olayla alakalı güvenlik kamera görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri 29 kişiyi gözaltına almış, mahkemeye sevkedilen zanlılardan 7 si tutuklanırken geri kalanlar serbest bırakılmıştı.

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