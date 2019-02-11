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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
11.02.2019 - 00:28, Son Güncelleme:

Uludağ'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

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Uludağ'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Uludağ Birinci Oteller Bölgesi'nde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kavganın ardından olay yerine jandarma ekiplerinin yanı sıra, Bursa'dan özel harekat, çevik kuvvet ekipleri ile zırhlı araçlar gönderildi.

Kış turizminin en önemli kayak merkezlerinden olan Uludağ Birinci Oteller bölgesinde, gece saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle silahların çekildiği olayda kurşunların isabet ettiği 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Yaralılar bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Silahlı şüpheliler, olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı.

Uludağda silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Jandarma bölgesi olan Uludağ'a, olayın ardından Bursa'dan da çok sayıda polis, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve zırhlı araçlar sevk edildi. Ayrıca Polis ve jandarma ekipleri, Uludağ yolunu ablukaya alarak silahli şüphelilerin kaçma ihtimaline karşı önlem aldı. Ekipler, araçlarda ve kişiler üzerinde arama kimlik kontrolu ve arama başlattı.

Bu arada aramalar sırasında Uludağ iskametinden Bursa'ya inen bir otomobilden ruhsatsız silah ele geçirildi.

Polis ekipleri, silaha el koyarak sürücüyü gözaltına aldı. Polis ve jandarma ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ederken, kavgaya karışanların kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

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