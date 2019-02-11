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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - DHA
11.02.2019 - 00:28, Son Güncelleme:

Uludağ'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

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Uludağ'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kış turizminin gözde merkezi Uludağ'da özel güvenliklerle kayak hocaları arasında çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişide yaralandı.

İddiaya göre, Uludağ Birinci Oteller Bölgesinde aralarında kayak hocalarıyla özel güvenliklerin olduğu iki grup arasında kavga çıktı. Silah ve bıçakların konuştuğu kavgada kayak hocası olan dayısının yanına hafta sonu tatili için giden 18 yaşındaki Y.K. başına ve göğsüne isabet eden 2 kurşunla ağır yaralandı.

Uludağda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

112 ambulansıyla Bursa Devlet Hastanesi'ne sevkedilen Y.K tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öte yandan ismi henüz öğrenilemeyen yaralı 2 kişiden biri Bursa'daki özel bir hastaneye diğeri de Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından oteller bölgesine jandarma ekiplerinin yanı sıra, Bursa'dan özel harekat, çevik kuvvet ekipleri ile zırhlı araçlar gönderildi.

Uludağda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan zanlıları yakalamak için bölgede geniş çaplı arama faaliyeti başlatıldı. Uludağ yolu Milli Parklar ve 8. kilometreden itibaren jandarma ekipleri tarafından geçişe kapatıldı. Polis ve jandarma ekipleri, Uludağ yolunu ablukaya alıp araçları tek tek durdurup arama yaptı. Armalar sırasında otomobilinde kuru sıkı tabanca ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı. Uludağ'da kavganın yaşandığı bölgede de inceleme başlatan jandarma ekipleri gözaltın alınan çok sayıda kişiyi jandarma otobüsüne bindirip karakola götürdü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (10.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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