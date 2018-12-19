Uludağ'da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 50 santimetreye yükseldi.
Bursa Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, oteller bölgesindeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 50 santimetreye ulaştı.
Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, yağışın gün boyunca devam etmesi bekleniyor.
Uludağ'da yarından itibaren birkaç gün boyunca ise kar yağışı beklenmiyor.
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