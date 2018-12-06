Uludağ'da kar kalınlığı 11 santimetreye ulaştı
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 11 santimetreye ulaştı.
Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 11 santimetreyi buldu.
Zaman zaman tipinin etkili olduğu Uludağ'da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 6, en yüksek sıfırın altında 3 derece ölçüldü.
Karayolları ekiplerinin tuzlama ve küreme çalışması yaptığı Bursa-Uludağ kara yolunda ise sürücüler zaman zaman zorluk yaşadı, yoldan çıkan bazı araçlarda hasar oluştu.
Uludağ'da, kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
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