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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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04.01.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti

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Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’da tipi şeklinde kar yağmasının ardından kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

Karayolları ekiplerine bağlı iş makineleri gün boyu kar temizleme çalışmalarını sürdürürken, yağışlarının pazartesi gününe kadar aralıklarla süreceği bildirildi.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da dün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışı zirveyi tamamen beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Uludağ’da, bazı araçlar da kara saplanarak yolda kaldı.

Vatandaşların yardımlarıyla araçlar saplandıkları yerden çıkarılırken, iş makineleri de gün boyu kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Dün öğle saatlerinde başlayıp etkisini arttıran kar yağışı tipiye döndü. Dağ yolu ulaşıma kapandı. Kar küreme araçlarının sevk edildiği yollar temizleniyor. Tipi şeklinde yağan kar sonucunda Oteller Bölgesi'nde kar kalınlığı 101 santimetreye ulaştı.

Uludağda kar kalınlığı 1 metreyi geçti


Uludağda kar kalınlığı 1 metreyi geçti

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