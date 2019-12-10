MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi... Uludağ'da 2 dağcı aranıyor! Dere içinde 'baton' bulundu
GeriGündem Son dakika haberi... Uludağ'da 2 dağcı aranıyor! Dere içinde 'baton' bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA (DHA) - AA
10.12.2019 - 17:12, Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Uludağ'da 2 dağcı aranıyor! Dere içinde 'baton' bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi... Uludağ'da 2 dağcı aranıyor! Dere içinde 'baton' bulundu

Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarında dere içinde saplanmış halde bulunan dağcılık batonu bulundu.

Bursa Valiliği'nden alınan bilgiye göre, Efe Sarp'a ait montun bulunduğu bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler, yakındaki bir dere içinde saplanmış ve donmuş halde baton buldu. Kayakta dengeyi veya hızı sağlamak için kullanılan batona, önceki gün Efe Sarp'ın montu ve beresinin bulunduğu Küreklidere Şelalesi yakınlarında ulaşıldığı öğrenildi.

Batonun kime olduğunun araştırıldığı ifade edildi.

Ekiplerin baton çevresinde yaptığı detaylı aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı. Baton, jandarma ekiplerince incelemeye alınırken, 40 kişilik ekibin kayıp dağcıları aramaya devam ettiği belirtildi.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu'nun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Son dakika haberi... Uludağda 2 dağcı aranıyor Dere içinde baton bulundu

Kayıp dağcıların montunun bulunduğu yere özel termal drone sevk edildi
daha fazla video için

 

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle