Uludağ Üniversitesi 42 öğretim üyesi alacak! İşte başvuru şartları

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır." ifadeleri kullanıldı. Peki, başvurular ne zaman yapılacak? İşte, Uludağ Üniversitesi akademisyen alımına yönelik bilgiler.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- İlanda yer alan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için Personel Daire Başkanlığına ilan tarihinden itibaren 17 (onyedi) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2- Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

2- Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlarını taşımak zorundadır.

3- Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

4- İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

5- İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır.

(Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/personel adresinde yayınlanmıştır)

6- Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü yayınlanmış ilanı her aşamasında iptal edebilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru dilekçesi.

(x) 2- Puanlı Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuracak adaylar Başlıca Araştırma Eserini belirteceklerdir)

(x) 3- Özgeçmiş

(x) 4- Öğrenim Belgeleri (Dr. Öğretim Üyesi adayları Doktora, Profesör-Doçent adayları için Doçentlik Belgesi)

(x) 5- Yabancı Dil Belgesi (Dr. Öğretim Üyesi adayları için)

6- Onaylı hizmet belgesi (Uludağ Üniversitesi personeli çalıştıkları birimden, Uludağ Üniversitesinde çalışmayan adaylar çalıştıkları veya ayrıldıkları kurumdan alacaktır)

7- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

8- Fotoğraf (2 adet)

(x) 9- Yayın Dosyası (Puanlı Yayın Listesine Göre Sıralanmış)

* Yayınlarına UAKBİS Sisteminden erişilebilen adaylar (Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanları) dosya teslim etmeyecektir.

* Yayınlarına UAKBİS Sisteminden erişilemeyen adaylar ; Profesör kadrosu adayları 6 adet, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosu adayları 4 adet dosya teslim edecektir.

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