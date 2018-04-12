Uludağ Üniversitesi 191 sözleşmeli personel alacak.. İşte başvuru şartları

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 28 Haziran 2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sözleşmeli personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2.maddesinin b fıkrasına göre 2016 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonda Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi’nde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel yerleştirmesi yapılacaktır.

I - BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR

1) - Başvuracak adaylarda 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartlar aranır,

2) – 2016 yılı KPSS (B) grubu P3 (lisans mezunları için) ve P93 (önlisans mezunları için) puanı esas alınacaktır.

3) - 5917 Sayılı Kanunun 47.maddesinin 5.fıkrası a) 2 bendi gereğince, 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifa nedeniyle sözleşmesi fesh edilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

4) - Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’ li olarak çalışıyor olmamak.

5) - Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

6) - Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

7) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ YER VE ZAMANI

1) Adayların bu ilanın gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde istenen belgeler ve ilan ekinde yayınlanan (www.uludag.edu.tr) İş Başvuru Formunu doldurarak Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnsan Kaynakları Birimi’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2) Başvuruda istenen belgeler: Diploma fotokopisi veya geçici mezuniyet belgesi (Okul veya noterden tasdikli),

KPSS B Grubu P3 veya P93 puanı gösterir belge,

1 fotoğraf,

1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi (Muhtarlık, Nüfus Müdürlüğü veya Noterden tasdikli), İş başvuru formu.

3) Sadece bir kadroya başvuru yapılabilecektir.

4) Yerleştirmeye hak kazanan adaylar Uludağ Üniversitesi web sayfası (www.uludag.edu.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.