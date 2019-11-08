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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.11.2019 - 09:22, Son Güncelleme:

Deste deste para buldular! Ultraviyole ışığıyla bile çözemedi...

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr

İstanbul’da, kalpazanlar ultraviyole ışığıyla dahi anlaşılamayan sahte para bastı. Operasyonda 500 bin lira değerinde sahte para ele geçirilirken, iki şüpheli tutuklandı.

Sahte para basan kalpazanlara yönelik soruşturma başlatan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli H.A. ve R.Ç.’yi takibe aldı. Şüphelilerin farklı illere sahte para gönderdiğini belirleyen Jandarma, şüphelilerin paravan şirket olarak kullandığı işyerini tespit etti. Takip sonucunda şüphelilerin farklı kalpazanlarla buluşacağı bilgisini edinen ekipler, H.A. ve R.Ç.’ye ait işyerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda gizli bir bölmede zulalanmış 2 bin 400 adet sahte 200 TL, 100 adet sahte 100 TL, 200 adet sahte 50 TL olmak üzere toplam 500 bin lira sahte Türk Lirası ile dört adet ruhsatsız tabanca ile bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

GERÇEĞİNDEN AYIRMAK MÜMKÜN DEĞİL

Jandarma ekipleri, söz konusu paraların gerçeğine çok yakın olarak basılmış olduğunu, ultraviyole ışıkta bile sahte olup olmadığının anlaşılamadığını tespit etti. Jandarma, vatandaşların şüphelendikleri paraları bankamatik yoluyla kendi hesaplarına yatırmaları önerisinde bulundu. Bu yöntemle paranın sahte olup olmayacağının anlaşılabileceği belirtildi. Yakalanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Jandarma şüphelilerin bağlantılı olduğu kişilere yönelik soruşturma başlattı.

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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