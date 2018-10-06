Ülkücülerin Üsküdar vakası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik sert sözlerinin arkasında Akşener’in son grup toplantısında yaptığı konuşmadaki ağır sözlerinin etkili olduğu öne sürüldü. Bahçeli’nin, “Saray yancısı, saray paspası, milliyetçilikten geçinen parti” sözlerine tepki gösterdiği öğrenildi. Olaylarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığı bildirildi.



MHP YÖNETİMİNİ KIZDIRDI

Akşener, geçen salı partisinin grup toplantısında, MHP ve Bahçeli için isim vermeden, “Milliyetçiliği ayaklar altına alma, milliyetçilikten geçinen parti, saray yancısı, milliyetçiden de saray paspası olmaz, lastik adamlar, küçük ortak” gibi sözler kullandı. Bu sözler, MHP yönetimini kızdırdı. Bahçeli’nin kurmayları, yeni bir yasama dönemine başlanırken, siyasilerden olumlu, kucaklayıcı, millete umut veren, mesajlar beklediklerini belirterek Hürriyet’e, “Ortada tartışma yokken, ahlaksızca Genel Başkanımıza hakaretler savrulması hepimizin canını sıktı. Kendi partisindekilerin dahi tereddüt ettiği bir üslup olduğunu düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı.



KULİSLERDEKİ İDDİALAR

Siyasi kulislerde, MHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün, partilerinden istifa ederek yerel seçimlerde İYİ Parti’den aday olacakları, bu nedenle iki parti arasında gerilim olduğu iddiaları yapıldı. Ergün, 24 Haziran seçimleri öncesinde AK Parti ve MHP arasındaki ittifaka ilişkin, “İttifak yukarıda var da tabanda yok” sözleriyle dikkat çekmişti. Ancak MHP yöneticileri, iki belediye başkanına ilişkin iddiayı kesin bir dille yalanladı. MHP yetkilileri, Akşener’in yeni gerilimler yaratmak için planlı bir konuşma yaptığını, dağılan tabanını toparlamak için gerilim stratejisi uyguladığını öne sürdüler.



KARŞILIKLI SERT SÖZLER

MHP ile İYİ Parti arasında önceki akşam başlayan gerilim, dün karşılıklı açıklamalarla da devam etti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Twitter’dan Bahçeli’ye “Ülkücüleri PKK’yı protesto etmek için sokağa çıkarmayan Bahçeli bugün Türk milliyetçilerini terörize etmek için ülkücü gençliği Sayın Akşener’in evine yolluyor” tepkisini gösterdi. MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut da Akşener’e, “Sözde babadan Türkeşçiydi. FETÖ parasıyla MHP’ye genel başkan, güya ülkücülere lider olacaktı. Şimdilerde ülkücü görünce ‘kırmızı görmüş boğaya’ dönüyor” dedi.



‘ÖPTÜĞÜM ELİNE TÜKÜREYİM’

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de sosyal medya hesabından “Ankara’dan adres ver, İstanbul Üsküdar’dan çık. Oyunsun, oyuncusun, provokatörsün. Liderimiz Devlet Bahçeli boşuna söylemedi, Secah Bint Haris’sin. Üç kelimeyle ifade edeyim; rezaletsin, melanetsin, ihanetsin Akşener. Böyle bir küçülme, böylesi bir küstahlık ve seviyesizlik Türk siyaset tarihinde ne görülmüş ne de duyulmuştur. Yazıklar olsun” diye yazdı.



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu da “Biz can düşmanlarımızın bile hanesinin önüne adam göndermedik. ‘Üzerimizde hakkın var’ diye aile terbiyem ve törem gereği öptüğüm eline tüküreyim. Sen kardeş kavgası çıkarmaya uğraşadur. Allah şahit olsun ki, ben senin ipliğini pazara çıkaracağım” dedi.



İYİ Parti Başkanlık Divanı da dün yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti:



‘MAFYANIN RACONUNDA BİLE YOK’

“Sayın Bahçeli sosyal medyada tehditler savurmuştur. Siyasi zeminde sözün bittiği eşiğe gelmiş bulunuyoruz. Bir kadını tehdit etmek, bir kadının yoluna pusu atmak, gece karanlığında bir kadının kapısına adam yollamak, geçtik Türk töresini, affettirmeye pek hevesli olduğu mafyanın raconunda bile yoktur. Siyaset, bir genel başkanın evinin önüne gece yarılarında ana kuzularını göndererek yapılacak iş değildir. Tehdit ve üslupsuzluk, siyaseti sokak raconu seviyesine düşürmemelidir. Siyaset, gece yarısı saldırıları ile yapılacaksa önüne gidilecek en son ev, Akşener’in evidir.”



TWEET'LERLE BAŞLADI

Â Devlet Bahçeli’nin, Twitter hesabından paylaşımları sonrası bir grup MHP’li, önceki gece geç saatlerde Meral Akşener’in Üsküdar’daki evinin önünde toplanıp sloganlar atınca gergin anlar yaşandı.



Bahçeli, sosyal medyada Akşener’i işaret ederek, “Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle” demişti. Bahçeli’nin sert açıklamalarına Akşener de İYİ Parti Genel Merkezi’nin adresini paylaşarak “Sonuçlarını merakla bekliyorum” yanıtını vermişti.



‘ERKEKSENİZ GELİN, VURUN’

Saat 23.30 sıralarında evin önünde toplanan bir grup “Bozkurtlar burada! Çakallar nerede?” diye slogan attı. Akşener, sert tepki göstererek, “Erkekseniz gelin vurun. Yuh size. Gelin lan gelin” diyerek bağırdı. Bu sırada yanındaki eşi Tuncer Akşener de, “İki kişiyiz lan gelin” diyerek gruba tepki gösterdi. Akşener, daha sonra sokağa gelen partililere “Buraya gelen 50 kişiden şikayetçi olmadım. Onlar gariban çocuklar” dedi.



EVİNİN ÖNÜNE GİDENLERDEN 12'SİNE GÖZALTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Beylerbeyi’ndeki evinin önüne giderek slogan atan MHP Üsküdar İlçe Teşkilatı’na üye 11 kişi gözaltına alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Üsküdar Beyberbeyi’nde bulunan evinin önüne önceki akşam giderek slogan atan grup gerginliğe neden olmuştu. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar sonrası MHP Üsküdar İlçe Başkanı Hakan Aslan ve 11 kişiyi gözaltına aldı. Polisin diğer şüphelileri yakalamak için olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerini incelemeye devam ettiği bildirilirken gözaltına alınan 12 kişinin Üsküdar Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. / Çetin AYDIN/İSTANBUL



MHP ÜSKÜDAR TEŞKİLATI GÖREVDEN ALINDI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Üsküdar ilçe teşkilatının görevden alındığını bildirdi. Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, MHP İstanbul Üsküdar ilçe teşkilatının, İstanbul İl Başkanlığı ve MHP Genel Merkezi’nin bilgisi dışında hareket ettiğinden dolayı görevden alındığını kaydetti.