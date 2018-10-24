‘Ülkücüler sokak kabadayısı değil’
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, dün düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile tartışmasına ilişkin “Ülkücülerle beni tehdit etme” dedi. Altay, özetle şunları söyledi: “İttifak bir evrim geçiriyor bu kendi meseleleridir ama kimi MHP yöneticilerinin küfürbaz olmaları siyasetin doğasında kabul gören bir tablo değildir. Siyaset tehdit kaldırmaz.
Tehdide pabuç bırakacak olsak siyasete girmezdik. MHP’nin kimi yöneticilerinde büyük bir aymazlık var. Sen sorunları, ülkücülerin kaba kuvvetine havale etme anlayışına girersen, aslında ülkücülere hakaret etmiş olursun. Ülkücüler sokak kabadayısı değildir. Semih Yalçın’ın, yeni tabiriyle ‘kurt görünümlü çakalın’ ülkücülere talimat verecek bir hali kalmamıştır. Ben pazartesi günü, ‘Bahçeli sarayın şamar oğlanı oldu’ dedim. Şamar oğlanı adam yerine konulmayan demek. Burada bir hakaret yoktur. Semih Yalçın’a söylüyorum, ülkücülerle beni tehdit etme. Yüreğin yetiyorsa nereye istiyorsan ben geleyim. Edepsizlik yapmasın daha fazla. Ayrıca sosyal medyada paylaştığı küfürler için de yargı önünde hesaplaşacağız. Kabadayılığını ülkücülere havale etme, yüreğin yetiyorsa sen gel.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle