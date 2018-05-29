'Ülkeyi sürekli OHAL ile yönetemezsiniz'

Bir otelde düzenlenen toplantıda, aynı zamanda e-miting uygulamasıyla halka da seslenen Karamollaoğlu, 15 AK Parti’nin 15 Temmuz kalkışması ile mücadele edemediğini öne sürerek, “İşin içine giremiyorlar çünkü fazla girdikleri zaman kabak başlarında patlıyor. Ciddi manada bu meseleyi ele alırlarsa AK Parti’nin yüzde 70’i içeri girer” dedi. Konuşması bittikten sonra sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen soruları da yanıtlayan Karamollaoğlu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nı (YÖK) eleştirerek, YÖK’ün kaldırılmasını savundu.



'MİLLETİN HIŞMINA UĞRARLAR'

OHAL'in acilen kaldırılması gerektiğini belirten Karamollaoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “16 sene bir parti iktidarda kalırsa problemi çözemez, gerilemeye başlar. İktidardan ayrılacak, oturacak ve ‘Ben nerede hata yaptım' diye düşünecek. Sonra yeniden ayağa kalkmaya çalışacak. Ama ‘Ben iktidarda kalacağım’ diye ısrar ederse milletin hışmına uğrar. Bir zamanlar yüzde 50 gücüm var sanıyordu, hakikaten de vardı ama şimdi geriledi. Daha da gerileyecek. Bugünkü politikaları ile millete zarar verir hale geldiler. OHAL, 15 Temmuz'dan sonra kabul edilince olağan hale geldi. Siz bir ülkeyi sürekli bu şekilde yönetemezsiniz. Hâlâ bu problemi çözemediyseniz bundan sonra hiç çözemezsiniz. Bugünkü iktidar, yönetme kabiliyetini kaybetti. Adalet ortadan kalkarsa zulüm olur. İktidarın değişime ihtiyacı var. Hâkimlerin, savcıların, rektörlerin, milletvekillerinin bile güvencesi kalmadı artık.”



3Y İLE MÜCADELE KALMADI

AK Parti’nin, iktidara gelirken 3Y (yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla) mücadele edeceği sözünü verdiğini hatırlatan Temel Karamollaoğlu, şöyle konuştu: “3Y’nin hiçbirisi kalmadı. Bunlarla mücadele etmedikleri gibi üçe yenileri eklendi. Ehliyetli insanları saf dışı bırakırsanız ayağınıza kurşun sıkmış olursunuz. Türkiye şu anda ehliyetsiz ve liyakatsız kişiler tarafından yönetiliyor. Bu kadar köprü yaptınız, havaalanı yaptınız, tünel açtınız. Birinin bana fizibilite etüdünü gösterin. 90 yıllık birikimimiz satıldı. 63 milyar dolar gelir elde ettiler. Yüz binlerce insan işsiz kaldı. Nasıl bir yönetim bu? Devlet planlama kurumu var ama sadece istatistik tutuyor. Bir yerde plan var mı ben bu planı nasıl bozarım mantığı var. Bu kadar çelişkilerle donatılmış bir yönetim Türkiye’nin başına hiç gelmedi.”



