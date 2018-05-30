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    Ülkesine geçen Suriyeli sayısı 18 bini aştı

    Reşit ÇELEBİOĞLU/ DHA
    30.05.2018 - 10:27 | Son Güncelleme:

    Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için internet üzerinden kayıt sistemine başvuran Suriyeli sığınmacılardan 18 bini aşkını, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

    Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyenlerin izdihamının önlenmesi için bu yıl ilk kez uygulanan internet üzerinden kayıt sistemiyle başvuru yapan 74 bin Suriyeli sığınmacı, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. Kilis Valiliği'nin izniyle 13 Haziran'a kadar ülkelerine gidebilecek Suriyelilere, geldikleri sınır kapısında işlemleri tamamlandıktan sonra eksik aşıları yapılıyor. İl Göç İdaresi görevlilerince kontrolleri yapılan Suriyelilere ülkelerine geçiş için izin veriliyor. Kayıt sistemiyle başvuru yapan 74 bin Suriyeliden 18 binin ülkesine geçiş yaptığı bildirildi.

    Suriyeliler, 26 Haziran ile 6 Temmuz günleri arasında Türkiye’ye dönüş yapabilecek.

    Ülkesine geçen Suriyeli sayısı 18 bini aştı

     

    Etiketler: gündem
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