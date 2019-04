‘Ülkenin milli iradesine zarar veriyorlar’

Görevine başlayan CHP’li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’i ziyaret eden İmamoğlu, toplanan kalabalığa seslendi. İmamoğlu özetle şunları söyledi:

MAZBATAMIZI VERECEKSİNİZ

Say, say bitiremediler. İşin güzel tarafı ne biliyor musunuz ? Birinci gün saydılar, kaybettiler. İkinci gün saydılar yine kaybettiler. Bugün 16’ncı gün. Doyamıyorlar. Say say doyamıyorlar. Bu ülkenin ne yazık ki iradesine zarar veriyorlar. Milli iradesine zarar veriyorlar. Egemenliğin kayıtsız, şartsız milletin olduğuna olan bu toplumun inancına zarar veriyorlar. Ben açık söyleyeyim. Bu arkadaşlarımızı ne kadar uyarsak da yetmiyor. ‘Büyükçekmece’ dediler olmadı. ‘Maltepe’ dediler olmadı. Şu anda 40 sandığa kadar indi iş. Bir gün kaldı, kalmadı. Ben size bir şey söyleyeyim: Seçimi kazandık arkadaşlar.

Bu akşam sayım bitiyor. Kanun gereği, İstanbul İl Seçim Kurulu’nun tutanağımızı netleştirip, ondan sonra da 16 milyon insanın mazbatasını bize teslim etmesi şarttır. Bakın, halkın iradesi sandığa yansımıştır. Şimdi tutanağı tutacaksınız. Ardından mazbatamızı vereceksiniz. Bu ciddi meseleyi lütfen sayım biter bitmez halledin.

YSK’ya sesleniyorum. Önünde itirazlar olabilir. Olağanüstü itirazlar olabilir. Bu sürecin ahlaklı, vicdanlı bir şekilde takibi bizim tarafımızdan yapılmıştır. Tarihi vazifenizi yerine getirin. Bir an önce bu olağanüstü itirazı netleştirin, işimize bakalım.”