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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
17.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Ülkenin milli iradesine zarar veriyorlar’

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‘Ülkenin milli iradesine zarar veriyorlar’

YSK’nın kesin olmayan sonuçlarına göre İstanbul’da en çok oyu alan CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti’nin YSK’ya üç bavul belge ile yaptığı olağanüstü itiraza tepki gösterdi. İmamoğlu, “Çantaları görünce zannettim ki bir yere gidiyorlar. Meğerse o çantalarıyla itirazları götürüyormuş. Bu çantalarla beraber, daha önce adliyeye gidenleri hatırlıyorsunuz” diye konuştu.

Görevine başlayan CHP’li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’i ziyaret eden İmamoğlu, toplanan kalabalığa seslendi. İmamoğlu özetle şunları söyledi:

MAZBATAMIZI VERECEKSİNİZ

Say, say bitiremediler. İşin güzel tarafı ne biliyor musunuz ? Birinci gün saydılar, kaybettiler. İkinci gün saydılar yine kaybettiler. Bugün 16’ncı gün. Doyamıyorlar. Say say doyamıyorlar. Bu ülkenin ne yazık ki iradesine zarar veriyorlar. Milli iradesine zarar veriyorlar. Egemenliğin kayıtsız, şartsız milletin olduğuna olan bu toplumun inancına zarar veriyorlar. Ben açık söyleyeyim. Bu arkadaşlarımızı ne kadar uyarsak da yetmiyor. ‘Büyükçekmece’ dediler olmadı. ‘Maltepe’ dediler olmadı. Şu anda 40 sandığa kadar indi iş. Bir gün kaldı, kalmadı. Ben size bir şey söyleyeyim: Seçimi kazandık arkadaşlar.
Bu akşam sayım bitiyor. Kanun gereği, İstanbul İl Seçim Kurulu’nun tutanağımızı netleştirip, ondan sonra da 16 milyon insanın mazbatasını bize teslim etmesi şarttır. Bakın, halkın iradesi sandığa yansımıştır. Şimdi tutanağı tutacaksınız. Ardından mazbatamızı vereceksiniz. Bu ciddi meseleyi lütfen sayım biter bitmez halledin.

YSK’ya sesleniyorum. Önünde itirazlar olabilir. Olağanüstü itirazlar olabilir. Bu sürecin ahlaklı, vicdanlı bir şekilde takibi bizim tarafımızdan yapılmıştır. Tarihi vazifenizi yerine getirin. Bir an önce bu olağanüstü itirazı netleştirin, işimize bakalım.”

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