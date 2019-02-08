‘Ülkem için fikrim var’ projesi
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı, vatandaşların öneri ve fikirlerini kamu kurumlarına doğrudan aktarabilmesi için ‘2019’da Ülkem İçin Bir Fikrim Var’ projesini başlattı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun projeyle ilgili şunları söyledi:
“Proje, milletimizin aklına, duygusuna, vicdanına, samimiyetine, ferasetine ve ülkemizin ilerleyişine yapacağı katkıya olan inancımız sonucu ortaya çıktı. Ben, 2019’u 82 milyonun ülkemiz için beyin fırtınası yaptığı ve fikirlerini devletimizin birimleriyle doğrudan paylaşabildiği bir yıl olarak hayal ediyorum. Bu amaçla ülkenin her köşesinden doğrudan bize ulaşılabilmesi için ‘iletisim.gov.tr’ üzerinden oluşturulan ‘2019’da Ülkem İçin Bir Fikrim Var’ platformunu 28 Ocak’ta faaliyete geçirdik. Bir hafta gibi kısa bir sürede çevre, sağlık, kültür, tanıtım, yönetim, iletişim, enerji, eğitim ve adalet gibi farklı alanlarda fikirler gelmesi bizi memnun etti.
Yaya geçidi kullanım kültürünün oluşmasına yönelik yaya geçitlerine mavi trafik lambası konulması, ülkemiz için bir devlet arması tasarlanması, hem trafiğin akışını bozmayacak hem de çöp konteynırlarından yayılacak kimyasal kokuları engelleyecek akıllı çöp kamyonları tasarımı ve kullanımı, sokak hayvanları için hazine arazilerinde yaşam alanları oluşturması ve şehir merkezlerine yaprak dökmeyen ağaçlar dikilerek yaprakların rögar kapaklarını tıkamasının engellenmesi gibi yüzlerce fikirden bahsediyoruz. Şu ana dek gelen fikirlere baktığımızda yaş aralığının 16-69 şeklinde gerçekleştiğini ve Türkiye’nin her bölgesinden geldiğini görüyoruz. Uygulama kararı alınan fikirlerin sahipleri ile iletişim kurularak derinlemesine görüşmeler yapılması ve fikrin hayata geçirilmesi planlanıyor.”
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