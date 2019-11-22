Ülkelerine böyle döndüler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜlkelerine böyle döndüler
GeriGündem Ülkelerine böyle döndüler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)
22.11.2019 - 17:24, Son Güncelleme:

Ülkelerine böyle döndüler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ülkelerine böyle döndüler

TÜRKİYE’nin çeşitli yerlerinden gelen Suriyeli siviller, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki sınır kapısına akın etti. Suriyeliler, Ceylanpınar'ın karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Suriye’nin Haseke iline bağlı Resulayn'e geçti. Geçişler sırasında bazı Suriyeliler, Türk askerini sarılıp öperken, bazıları da sınırı geçtikten sonra yere kapanıp, toprağı öptü.

Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinden gelen 100 kişilik grup, bugün saat 14.00 sıralarında Resulayn’daki evlerine dönmek üzere Ceylanpınar Sınır Kapısı'na akın etti. Kimlik kontrolünün ardından da Resulayn’e geçti.

Ülkelerine böyle döndüler


Ülkesinde öğretmenlik yaparken, PKK/PYD’li teröristlerin kontrolü sırasında Resulayn’den göç etmek zorunda kalan Abdülazim, "Türkiye’de inşaat ve tarım işlerinde çalışıyordum. Evimiz ve beldemiz özgürlüğüne kavuştu, Elhamdülillah çok güzel bir duygu. Resulayn emin ellerde Allah’ın izni ile evlerimize dönüyoruz" dedi.

'HER SURİYELİ KARDEŞİM TÜRK BAYRAĞINI ÇOK SEVİYOR'

Sınırdan geçerken Türk askerlerini öpen Suriyeliler'den Resulaynlı Mahmut El Alloş ise "Size teşekkür ediyoruz. Biz sizleri seviyoruz, Türkiye devletini seviyoruz, Erdoğan’ı seviyoruz, Türkiye hükümetini seviyoruz, Türk kardeşlerimizi seviyoruz. Elhamdülillah, bizler sizlerleyiz, kanla başla Türkiye devletiyle birlikteyiz. Türkiye Cumhuriyeti bizleri refaha ve huzura kavuşturdu. Elhamdülillah, Türkiye bizleri kurtardı terör belasından. Her Suriyeli kardeşim Türk bayrağını çok seviyor. Hepimiz Türkiye devletiyle birlikteyiz ve ölümüne Türkiye ile beraberiz, kanımızla canımızla beraber. Elhamdülillah PKK/PYD’li teröristlerden kurtulduk çok şükür, çok mutluyuz, bunu Türkiye Cumhuriyeti'ne borçluyuz, onlar için ne yapsak azdır. Allah Erdoğan’a uzun ömürler versin. Allah Türkiye’ye uzun ömürler versin. Allah Türk yetkililerinden razı olsun. Türkiye’deki Arap aşiretlerden Allah razı olsun, ekmeğini bizlerle bölüşenlerden razı olsun. Bizler Türk askerini öptüğümüz zaman, sanki Erdoğan’ı öpüyoruz, o kadar önem gösteriyoruz ve hepinizi çok seviyoruz. Erdoğan, ruhumuzdan ve canımızdan daha kıymetli ve önemlidir bizler için, kendisini çok seviyoruz, ömrümüz kendisine feda olsun" diye konuştu.
Ülkelerine böyle döndüler


Sınırın Suriye tarafına geçen bazı Suriyelilerin de yere kapanıp, toprağı öptüğü görüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle